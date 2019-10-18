Uber uygulaması Paris’te elektrikli mopedlere sahip oldu

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Paris’te Uber uygulamasına elektrikli mopedler ekleniyor. Önümüzdeki aydan itibaren Fransız firması Cityscoot tarafından işletilen 4000 moped, Uber uygulamasıyla direkt olarak görünür ve ödenir olacak. Elektrikli mopedlerin eklenmesi, Uber’in şehirlerde ulaşım için tek uygulama olmaya yönelik stratejisinin bir parçası olarak görünüyor.

Uber’in uygulamasında konum girilmesinin ardından diğer yöntemlerle birlikte gösterilecek scooter seçeneği, Paris’te uygulamanın en geniş yelpazeye sahip olmasını da sağladı. Mopedlerin Uber’in diğer tip ulaşım yöntemlerinin kullanımını kötüye etkileyeceği düşünülse de konu hakkında firmadan yapılan açıklamaya göre bu durum gerçekleşmeyecek. Elektrikli scooterlar 2 kilometreden kısa mesafelerde kullanılırken bisikletler 3 kilometrelik mesafelerde, mopedler ise ortalama olarak 4 km ve üzeri mesafelerde kullanılıyor.

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Bu anlaşmanın ardından bile Uber ile herhangi bir sahiplik bağlantısı olmayan Cityscoot, sadece Uber’in uygulamasında yer alacak ve ücretlendirme buradan yapılacak. Fiyat ise firmanın açıkladığı şekilde değişmeyerek dakikası 29 cent şeklinde belirtildi.