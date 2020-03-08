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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uber ve Lyft, koronavirüsten etkilenen şoförlerini destekleyecek

    "Gig Economy" içinde çalışanları ciddi anlamda etkileyen, evlerinde kalmak zorunda bırakan koronavirüs sebebiyle bu istihdamı sağlayan firmalar, çalışanlarını desteklemeye başlıyor.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Uber ve Lyft, koronavirüsten etkilenen şoförlerini destekleyecek
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    Koronavirüs salgını sebebiyle irili ufaklı işletmelerdeki çalışanlar ciddi oranda etkileniyor. Bu çalışanlardan en çok etkilenen ve hiçbir avantaja sahip olmayanlar ise Uber ve Lyft gibi firmaların şoförlerinin de aralarında olduğu ekonominin çalışanları. Hasta izni ya da başka desteklerden mahrum olan bu çalışanlar, Uber ve Lyft’ten gelen açıklamalara göre biraz da olsa desteklenecek. 

    Koronavirüs sebebiyle bir şekilde karantina altına alınmak zorunda kalan bu çalışanlar, Uber’den çalışamadıkları süreler için belirli miktarlarda para alacaklar. Bu zaman aralığını 14 gün ile sınırlayan firma, ne kadar ödeme yaptığını da paylaşmamış durumda fakat Meksika ve Birleşik Krallık’da çalışanların bu durumdan faydalandığı biliniyor.

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    Lyft tarafından yapılan açıklamaya göre ise firma, virüsten etkilenen çalışanlarını desteklemek için ayırdığı fonu kullanmaya başlamış durumda. Sektörün bu iki büyük firmasının yanında benzer şekilde çalışan diğer firmalar da yakında aynı uygulamaya geçerek hastalıktan etkilenenlere destek çıkacak.



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