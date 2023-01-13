Ubisoft+ Xbox'a geliyor: 20'den fazla oyun açıklandı

Tam Boyutta Gör Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft Plus, Xbox konsolları için çıkış yapmaya hazırlanıyor. Hatırlayacak olursak abonelik servisi, geçtiğimiz yıl Xbox konsolları için duyurulmuştu ve o zamandan beri hakkında pek bir şey duymadık. Ancak Ubisoft ve Xbox, nihayet bu sessizliği bozmaya başladı.

Ubisoft Plus ile Xbox'a gelecek 20'den fazla oyun belli oldu

Bildirilenlere göre Microsoft, Microsoft Store'da yer alan bazı oyunlar için "Ubisoft+ üyeliğinizle birlikte" etiketlerine yer vermeye başladı. Böylece Ubisoft+ hizmeti altında Xbox konsollarına gelecek ilk oyunlar belli oldu diyebiliriz. Şimdiye kadar açıklanan yapımlar arasında, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Riders Republic dahil olmak üzere Ubisoft+ etiketine sahip 24 Ubisoft oyunu bulunuyor.

Öte yandan ilginç bir şekilde, Game Pass'e dahil olan Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Rainbow Six Extraction gibi oyunların Ubisoft+ etiketi bulunmuyor. Bu nedenle Xbox Game Pass sisteminde karşımıza çıkan bazı yapımlar, Microsoft'un devam eden anlaşmaları nedeniyle Ubisoft+'a dahil edilmeyebilir.

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Ubisoft Plus'ın Xbox için çıkış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak bu bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz. Yakın zamanlı birçok söylenti, Ubisoft'un abonelik servisinin Xbox Game Pass'e dahil edileceği yönündeydi. Ancak Ubisoft, Twitter üzerinde yaptığı son duyuruda Xbox Game Pass'ten ayrı bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığını onayladı.

Xbox konsolları için onaylanan Ubisoft+ oyunları

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed IV Black Flag

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: India

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Assassin's Creed Valhalla

Family Feud

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry 4 Gold Edition

Far Cry 6

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Rabbids: Party of Legends

Rayman Legends

Riders Republic

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game - Complete Edition

The Crew 2

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Trivial Pursuit Live! 2

Uno

Watch Dogs: Legion

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Ubisoft Plus Xbox'a geliyor: 20'den fazla oyun açıklandı