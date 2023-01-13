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    Ubisoft+ Xbox'a geliyor: 20'den fazla oyun açıklandı

    Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft+ yakında Xbox konsollarına geliyor. Abonelik hizmeti kapsamında kullanıcılara sunulacak 20'den fazla oyun belli oldu. İşte detaylar
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    Ubisoft Plus Xbox'a geliyor: 20'den fazla oyun açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft Plus, Xbox konsolları için çıkış yapmaya hazırlanıyor. Hatırlayacak olursak abonelik servisi, geçtiğimiz yıl Xbox konsolları için duyurulmuştu ve o zamandan beri hakkında pek bir şey duymadık. Ancak Ubisoft ve Xbox, nihayet bu sessizliği bozmaya başladı.

    Ubisoft Plus ile Xbox'a gelecek 20'den fazla oyun belli oldu

    Bildirilenlere göre Microsoft, Microsoft Store'da yer alan bazı oyunlar için "Ubisoft+ üyeliğinizle birlikte" etiketlerine yer vermeye başladı. Böylece Ubisoft+ hizmeti altında Xbox konsollarına gelecek ilk oyunlar belli oldu diyebiliriz. Şimdiye kadar açıklanan yapımlar arasında, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Riders Republic dahil olmak üzere Ubisoft+ etiketine sahip 24 Ubisoft oyunu bulunuyor.

    Öte yandan ilginç bir şekilde, Game Pass'e dahil olan Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Rainbow Six Extraction gibi oyunların Ubisoft+ etiketi bulunmuyor. Bu nedenle Xbox Game Pass sisteminde karşımıza çıkan bazı yapımlar, Microsoft'un devam eden anlaşmaları nedeniyle Ubisoft+'a dahil edilmeyebilir.

    Ubisoft Plus'ın Xbox için çıkış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak bu bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz. Yakın zamanlı birçok söylenti, Ubisoft'un abonelik servisinin Xbox Game Pass'e dahil edileceği yönündeydi. Ancak Ubisoft, Twitter üzerinde yaptığı son duyuruda Xbox Game Pass'ten ayrı bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığını onayladı.

    Xbox konsolları için onaylanan Ubisoft+ oyunları

    • Assassin's Creed III Remastered
    • Assassin's Creed IV Black Flag
    • Assassin's Creed Chronicles: China
    • Assassin's Creed Chronicles: India
    • Assassin's Creed Chronicles: Russia
    • Assassin's Creed Rogue Remastered
    • Assassin's Creed: The Ezio Collection
    • Assassin's Creed Valhalla
    • Family Feud
    • Far Cry 3 Classic Edition
    • Far Cry 4 Gold Edition
    • Far Cry 6
    • Monopoly Madness
    • Monopoly Plus
    • Rabbids: Party of Legends
    • Rayman Legends
    • Riders Republic
    • Scott Pilgrim Vs. The World: The Game - Complete Edition
    • The Crew 2
    • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
    • Tom Clancy's The Division 2
    • Trivial Pursuit Live! 2
    • Uno
    • Watch Dogs: Legion
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