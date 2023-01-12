Xbox konsollarına güç tasarrufu modu geliyor: Peki neler sunacak?

Xbox konsollarına eklenecek yeni özellik belli oldu
Bildirilenlere göre Xbox Series X, Series S ve One konsolları, artık varsayılan olarak yeni bir Kapatma moduna sahip olacak. An itibariyle Insiders kullanıcıları için erişimine açılan özellik, sürüm ve oyun güncellemelerinin yerel elektrik şebekesinin fosil yakıtlara en az bağımlı olduğu saatlere göre optimize edilmesini amaçlıyor. Ayrıca kullanıcılar, saat aralıklarını manuel olarak da düzenleyebilecek.
Microsoft, uyku moduna kıyasla enerji tasarrufu modunun 20 kat daha az enerji kullandığını söylüyor. Şirkete göre bir yıl boyunca Kapatma (enerji tasarrufu) modunu kullanan her iki konsol, on yıl boyunca dikilen ve büyütülen bir ağaca eşdeğer miktarda karbon tasarrufu sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: