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    Xbox konsollarına güç tasarrufu modu geliyor: Peki neler sunacak?

    Microsoft, Xbox Series X/S ve Xbox One konsollarına çevre dostu yeni bir özellik getiriyor. Xbox modelleri, yeni güncelleme kapsamında karbon farkındalığına sahip ilk konsollar olacak.
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    Xbox konsollarına güç tasarrufu modu geliyor: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Microsoft, karbon ayak izini azaltmak amacıyla Xbox konsollarına yeni özellikler kazandıracak. Bu bağlamda yazılım devi, Xbox Series X/S ve Xbox One modellerine güç tasarrufu sağlayan yeni bir ''Kapatma'' modu getiriyor. Peki yeni özellik neler sunacak? İşte detaylar

    Xbox konsollarına eklenecek yeni özellik belli oldu

    Bildirilenlere göre Xbox Series X, Series S ve One konsolları, artık varsayılan olarak yeni bir Kapatma moduna sahip olacak. An itibariyle Insiders kullanıcıları için erişimine açılan özellik, sürüm ve oyun güncellemelerinin yerel elektrik şebekesinin fosil yakıtlara en az bağımlı olduğu saatlere göre optimize edilmesini amaçlıyor. Ayrıca kullanıcılar, saat aralıklarını manuel olarak da düzenleyebilecek. 

    Xbox konsollarına güç tasarrufu modu geliyor: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yeni özelliğin uzaktan uyandırma işlevini devre dışı bıraktığını ve konsolun açılış süresine olumsuz yönde etki edeceğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle kullanıcılara devre dışı bırakma seçeneği de sunulacak. Böylece Xbox sahipleri, Uyku modu ve Kapatma modu arasında manuel olarak geçiş yapabilecekler. 

    Microsoft, uyku moduna kıyasla enerji tasarrufu modunun 20 kat daha az enerji kullandığını söylüyor. Şirkete göre bir yıl boyunca Kapatma (enerji tasarrufu) modunu kullanan her iki konsol, on yıl boyunca dikilen ve büyütülen bir ağaca eşdeğer miktarda karbon tasarrufu sağlayacak.

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