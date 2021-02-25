Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava taşımacılığında dünya genelinde yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Çok yakında dijital seyahat kartı uygulaması hayata geçecek.

Dijital seyahat kartı ile ülkeler, yolcuların Covid-19 test ve aşı bilgilerini görebilecek. IATA Travel Pass ismindeki mobil uygulama iOS ve Android marketlerde ücretsiz olarak yayınlanacak. Uygulamanın denemelerine Singapur’da başlandı. Birkaç hafta içerisinde kullanıma açılacak.

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IATA'nın seyahat kartı uygulaması tıpkı ülkemizdeki HES kodu sistemi gibi olacak. Riskli yolcuların uçağa binişine izin verilmeyecek. Modüler yapıda geliştirilen sistemin HES kodu benzeri yerel çözümlerle uyumlu olacağı ifade ediliyor.

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Uluslararası seyahat için her ülkede farklı kriterler uygulanıyor. Bazı ülkeler bu kriterleri sık sık değiştiriyor. Bu durum yolcularda kafa karışıklığına neden oluyor. IATA'nın seyahat kartı uygulaması sayesinde yolcular, seyahat etmek istediği ülkeye girebilmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığını kolaylıkla kontrol edebilecek.

Singapore Airlines havayolu şirketi, dijital seyahat kartı denemelerine başlayan ilk havayolu şirketi oldu. Etihad, Emirates, Qatar Airways, Air New Zealand ve birkaç havayolu şirketinde daha denemelere başlandı. IATA Havalimanları ve Dış İlişkiler Bölge Müdürü Vinoop Goel, uygulamanın tüm fonksiyonları aktif bir şekilde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

https://www.bbc.com/news/business-56165563

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