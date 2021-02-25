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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı

    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Dijital Seyahat Kartı sisteminin Mart ayında dünya genelinde kullanıma sunulacağını açıkladı.
    25 Şubat 2021, 19:45 (1 gün)
    1,7b
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    11
    havacılık
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı
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    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava taşımacılığında dünya genelinde yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Çok yakında dijital seyahat kartı uygulaması hayata geçecek.

    Dijital seyahat kartı ile ülkeler, yolcuların Covid-19 test ve aşı bilgilerini görebilecek. IATA Travel Pass ismindeki mobil uygulama iOS ve Android marketlerde ücretsiz olarak yayınlanacak. Uygulamanın denemelerine Singapur’da başlandı. Birkaç hafta içerisinde kullanıma açılacak.

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    IATA'nın seyahat kartı uygulaması tıpkı ülkemizdeki HES kodu sistemi gibi olacak. Riskli yolcuların uçağa binişine izin verilmeyecek. Modüler yapıda geliştirilen sistemin HES kodu benzeri yerel çözümlerle uyumlu olacağı ifade ediliyor.

    Uluslararası seyahat için her ülkede farklı kriterler uygulanıyor. Bazı ülkeler bu kriterleri sık sık değiştiriyor. Bu durum yolcularda kafa karışıklığına neden oluyor. IATA'nın seyahat kartı uygulaması sayesinde yolcular, seyahat etmek istediği ülkeye girebilmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığını kolaylıkla kontrol edebilecek.

    Singapore Airlines havayolu şirketi, dijital seyahat kartı denemelerine başlayan ilk havayolu şirketi oldu. Etihad, Emirates, Qatar Airways, Air New Zealand ve birkaç havayolu şirketinde daha denemelere başlandı. IATA Havalimanları ve Dış İlişkiler Bölge Müdürü Vinoop Goel, uygulamanın tüm fonksiyonları aktif bir şekilde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacağını açıkladı.



    https://www.bbc.com/news/business-56165563 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ruffalo 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kişisel verilerin dünya çapında işleneceği bir alan daha!
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    V V4LKyR 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geliyor, gelmekte olan...
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    cocainbar (Cocain bar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Asilarimiz tam degilse seyahat edemiyor muyuz?
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu gün babam italyaya gelecekti pegasus ile uçağını son dakkika iptal ettiler.

    24 saat sonraya bilet verdiler babam hotel hizmeti isteyince yerimiz yok hotel dolu cevabını verdiler allah belalarını versin birdaha Türkiyeye ait havayolu kullanmicaz babam perişan oldu
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    P palamutix 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gün gelecek herkes uyanacak tabi çok geç olacak.
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    xamaximax 1 gün ( Mesaj Silindi ) palamutix
    hiç sanmıyorum
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    M maximus8282 (maximus ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pasaporttaki koddan zaten her şey görünüyor illa yeni bir şeyler dayatacaklar.
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Aşılar falan o koddan çıkmıyor
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