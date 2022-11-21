Tam Boyutta Gör Paris'in 40 kilometre kuzeybatısında bulunan ve bölgesel bir havaalanı olan Pontoise-Cormeilles artık uçan taksiler için de hizmet veriyor. Bu araçlar tıpkı helikopterler gibi dikey bir şekilde kalkıyor ve dikey bir şekilde iniyor.

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Uçan taksiler için açılan havaalanı terminali ne sunuyor?

Uçan taksiler jet türbinlerinden güç almak yerine elektrikle çalışan rotor setlerinden güç alıyor. 10 Kasım 2022 tarihinde açılan bu alan şimdilik bir prototip şeklinde servis sağlıyor. Zira bu alan Avrupa'da türünün ilk örneği ve kendisinin altyapı çalışmaları henüz bitirilmedi.

2024 yılının temmuz ayında düzenlenmesi planlanan Paris Olimpiyatları bu proje için çok önemli bir yere sahip olacak. Paris'te bulunan havaalanlarından sorumlu olan Groupe ADP bu tarihe kadar on hava taksisi ile bu bölgede faaliyet göstermeyi planlıyor.

Bu faaliyet planına göre taksilerin her biri saatte iki veya üç sefer yapacak ve en az iki rota kullanılacak. Terminal binası kompakt bir yapıya sahip ve bir apartman dairesi (orta büyüklükte) kadar büyük.

Uçan taksiler için de bilet satın alma uygulamaları geliştiriliyor. Yüz taraması sistemi ise yolcuların yüzünü tarayacak ve onların kimliğini doğrulayacak. Zemin sensörü de ağırlık ölçecek.

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Uçan taksiler için yeni bir havaalanı terminali açıldı