Pixel 8’in işlemcisi Samsung’un 3nm sürecinde üretilecek

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Uzun süre Pixel cihazlarında yaşanan sorunlar ile eleştirilen Google, geçtiğimiz yıl tanıttığı Pixel 6 ailesi ile kendi geliştirdiği Tensor işlemcilere geçmişti. Samsung ile iş birliği içerisinde geliştirilen bu işlemci, Exynos 2100’den birçok iz taşıyordu. 5nm Samsung sürecinde üretilen çip, performans ve güç kullanımı konusunda rakiplerinin gerisinde kalsa da Pixel 6’nın uygun fiyatı, Tensor işlemcisinin zayıflıklarını affettirmişti. Pixel 7 ailesinde kullanılacak ikinci nesil Tensor, Samsung’un 4nm fabrikasyon sürecinde üretilirken üçüncü nesil Tensor hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı.

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Samsung’un 3nm sürecinde üretilecek

BusinessKorea’dan gelen bilgilere göre 2023 sonunda satışa çıkacak Pixel 8 ailesinde kullanılacak üçüncü nesil Tensor işlemci, Samsung’un 3nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi, çip büyük ölçüde Samsung tarafından geliştirilecek. Ancak gelen bilgilere göre Samsung, 4nm ve 3nm fabrikasyon süreçlerinde ciddi verimlilik sorunları yaşıyor. Firmanın; 4nm fabrikasyonda %35 verim aldığı, 3nm fabrikasyon sürecinde ise %20’nin altında verim aldığı söyleniyor. En büyük müşterilerinden olan Qualcomm’u da TSMC’ye kaybeden Samsung, umarız Google Tensor işlemcilerinde iyi bir iş çıkarır.

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Üçüncü nesil Tensor işlemcisini Samsung üretecek