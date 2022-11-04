Ucuz, reklamlı Netflix tüm cihazlarda çalışmıyor

Desteklenmeyen cihazlarda hata kodu
Netflix temel plan, Chromecast (birinci, ikinci, üçüncü nesil) aracılığıyla izlemeyi desteklemiyor. Chromecast kullanarak bir Netflix içeriği izlemeye çalışıldığında “Planınız, bu cihazda izlemeyi desteklemiyor. Hesabınız sayfasına giderek planınızı değiştirin.” uyarısı ile karşılaşılıyor. Netflix hata kodu: aip-703, R7111-1331 için çözüm şu anda yok. Netflix, yalnızca Chromecast with Google TV olarak geçen kumandalı Chromecast modellerinin desteklendiğini belirtiyor.
Netflix’i telefon ve tabletten izleyenler için; Ucuz Netflix paketi, en az Android 7 sürümü, iOS 15 ve daha yeni sürüm gerektiriyor. Ayrıca reklamlı temel plan Apple TV’lerde kullanılamıyor. Konsol tarafında da PlayStation 4 ve 5 kullanıcısıysanız bu paketteki içerikleri izleyebiliyorsunuz.Kaynakça https://www.androidauthority.com/netflixs-basic-with-ads-plan-supported-devices-3231151/ https://www.gamerevolution.com/guides/912571-netflix-ads-plan-error-fix-does-not-support-streaming-on-this-device Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence