Tam Boyutta Gör Netflix’in yeni reklamlı temel paketi, şu anda belli başlarda ülkelerde sunuluyor. Aylık 7 dolar ücretle, temel plan ile aynı çözünürlükte izlemeyi destekleyen bu paket, ilginç olarak tüm cihazlarda kullanılamıyor.

Reklam içeren Netflix paketi kullanıma sunuldu 7 sa. önce eklendi

Desteklenmeyen cihazlarda hata kodu

Netflix temel plan, Chromecast (birinci, ikinci, üçüncü nesil) aracılığıyla izlemeyi desteklemiyor. Chromecast kullanarak bir Netflix içeriği izlemeye çalışıldığında “Planınız, bu cihazda izlemeyi desteklemiyor. Hesabınız sayfasına giderek planınızı değiştirin.” uyarısı ile karşılaşılıyor. Netflix hata kodu: aip-703, R7111-1331 için çözüm şu anda yok. Netflix, yalnızca Chromecast with Google TV olarak geçen kumandalı Chromecast modellerinin desteklendiğini belirtiyor.

Netflix’i telefon ve tabletten izleyenler için; Ucuz Netflix paketi, en az Android 7 sürümü, iOS 15 ve daha yeni sürüm gerektiriyor. Ayrıca reklamlı temel plan Apple TV’lerde kullanılamıyor. Konsol tarafında da PlayStation 4 ve 5 kullanıcısıysanız bu paketteki içerikleri izleyebiliyorsunuz.

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Ucuz, reklamlı Netflix tüm cihazlarda çalışmıyor