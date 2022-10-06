UDU oyun kontrolcüsü türünün ilk örneği

Tam Boyutta Gör Mobil cihazlarda oyunculuk geliştikçe aksesuar pazarı ve fikirleri de gelişiyor. Oyuncuların deneyimini ve verimliliğini arttırmaya yönelik pek çok farklı kontrolcü aksesuarı mevcut ancak yenilikçi bir proje daha geliyor.

UDU kontrolcüsü neler sunuyor?

UDU kontrolcüsü aslında alışık olduğumuz bir konsepti temel alıyor. Harekete göre ekranda imleci oynatılmasını sağlayan teknoloji, kontrolcünün tercihi olmuş. Kontrolcü FPS oyunlarından tenis oyunlarına ya da çizim uygulamalarına kadar pek çok farklı türe uyum sağlayabiliyor.

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Dairesel bir LCD ekranda özelleştirme seçenekleri görüntülenirken üst kısımdaki LED aydınlatma da oyunlara göre tepki veriyor. Alt kısımda dokunmatik bir trackpad yer almış. Bir tetik tuşu, sap kısmında sıkma hassasiyeti ve gelişmiş bir titreşim bildirimi ile kontrolcü tamamlanıyor.

Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı kullanan kontrolcü belirli oyunlarla uyumlu. Çıkış öncesinde bir başlatıcı uygulama geliştirilerek tüm oyunların buraya toplanması amaçlanıyor. UDU kontrolcüsü Nisan 2023 tarihinde Kickstarter üzerinde 119$ bağış ile kapmanya yapacak. Başlatıcı uygulamasının abonelik tarzı olacağı da belirtildi.

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