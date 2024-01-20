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    Anlık Bildirim

    Oyunculara müjde: FC 24 kısa süreliğine ücretsiz

    EA Sports'un popüler futbol oyunu FC 24, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki FC 24 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekli? İşte detaylar...
    Oyunculara müjde: FC 24 kısa süreliğine ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere EA Games, yıllardır süren geleneği bozarak FIFA serisini rafa kaldırdı. Bu yıl çıkan FC 2024 ise, oyunculardan hem övgü hem de eleştiriler almıştı. Son olarak popüler futbol oyunu, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Üstelik büyük bir indirim de sunuluyor.

    FC 24 hafta sonu boyunca ücretsiz

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi FC 2024, bu hafta sonu boyunca Steam'de erişilebilir olacak. 22 Ocak'ta, yani etkinlik sonlandığında ise tekrar ücretli hale gelecek. Ayrıca bu süre boyunca FC 24'ün yüzde 70 indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyunun standart sürümü 20.99 dolar (632 TL), Ultimate Edition sürümü ise 39.99 dolar (1.207 TL) fiyatla satın alınabiliyor. Oyunun Epic Games fiyatı ise, 1.199 TL.

    Peki FC 24 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra FC 2024 Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    FC 24 minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64-Bit
    • İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.50GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz
    • RAM: 8 GB
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB
    • DirectX: 12
    • Depolama: 50 GB
    • : Genişbant İnternet bağlantısı

    FC 24 Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64-Bit
    • İşlemci: Intel Core i7-6700 3.40GHz veya AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz
    • RAM: 12 GB
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5600 XT
    • DirectX: 12
    • Depolama: 50 GB
    • : Genişbant İnternet bağlantısı
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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