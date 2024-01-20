Oyunculara müjde: FC 24 kısa süreliğine ücretsiz

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere EA Games, yıllardır süren geleneği bozarak FIFA serisini rafa kaldırdı. Bu yıl çıkan FC 2024 ise, oyunculardan hem övgü hem de eleştiriler almıştı. Son olarak popüler futbol oyunu, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Üstelik büyük bir indirim de sunuluyor.

FC 24 hafta sonu boyunca ücretsiz

Yukarıda da belirttiğimiz gibi FC 2024, bu hafta sonu boyunca Steam'de erişilebilir olacak. 22 Ocak'ta, yani etkinlik sonlandığında ise tekrar ücretli hale gelecek. Ayrıca bu süre boyunca FC 24'ün yüzde 70 indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyunun standart sürümü 20.99 dolar (632 TL), Ultimate Edition sürümü ise 39.99 dolar (1.207 TL) fiyatla satın alınabiliyor. Oyunun Epic Games fiyatı ise, 1.199 TL.

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Peki FC 24 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra FC 2024 Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

FC 24 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 veya 11 64-Bit

: Windows 10 veya 11 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-6600K 3.50GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

: Intel Core i5-6600K 3.50GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB DirectX : 12

: 12 Depolama : 50 GB

: 50 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

FC 24 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 veya 11 64-Bit

: Windows 10 veya 11 64-Bit İşlemci : Intel Core i7-6700 3.40GHz veya AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz

: Intel Core i7-6700 3.40GHz veya AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5600 XT DirectX : 12

: 12 Depolama : 50 GB

: 50 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

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Oyunculara müjde: FC 24 kısa süreliğine ücretsiz!