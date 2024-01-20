Oyunculara müjde: FC 24 kısa süreliğine ücretsiz

- FC 24 hafta sonu boyunca ücretsiz
- FC 24 minimum sistem gereksinimleri
- FC 24 Önerilen Sistem Gereksinimleri
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FC 24 hafta sonu boyunca ücretsiz
Yukarıda da belirttiğimiz gibi FC 2024, bu hafta sonu boyunca Steam'de erişilebilir olacak. 22 Ocak'ta, yani etkinlik sonlandığında ise tekrar ücretli hale gelecek. Ayrıca bu süre boyunca FC 24'ün yüzde 70 indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyunun standart sürümü 20.99 dolar (632 TL), Ultimate Edition sürümü ise 39.99 dolar (1.207 TL) fiyatla satın alınabiliyor. Oyunun Epic Games fiyatı ise, 1.199 TL.
Peki FC 24 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra FC 2024 Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
FC 24 minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.50GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB
- DirectX: 12
- Depolama: 50 GB
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
FC 24 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700 3.40GHz veya AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5600 XT
- DirectX: 12
- Depolama: 50 GB
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.