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Milli baz istasyonları, 750 noktada hizmete geçti

Aselsan’ın ana yükleniciliğinde geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonları ülkemizdeki 750 noktada hizmet sunmaya başladı. Telefonlarımızdaki 4,5G sinyalleri yerli şebekeden geliyor.
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli baz istasyonları, 750 noktada hizmete geçti
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Aselsan’ın ana yükleniciliğinde 100’den fazla şirketin katılımı ile ülkemizde Türk mühendislerince geliştirilen 4.5G baz istasyonları testlerin ardından canlı sahalarda bir süredir kullanılıyor. ULAK projesi kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren operatörlere 1500 baz istasyonunun teslimatı gerçekleştirildi. Bu baz istasyonlarının yarısı kuruldu ve hizmete geçti.

Ülkemizi dünyada kendi baz istasyonunu üreten ülkeler arasına sokan (5 ülkeden biri olduğu iddia ediliyor) ULAK projesi, Netaş, Argela gibi birçok şirketi paydaş olarak işin içine sokması ile de ülkenin bilgi birikimine önemli katkı sağlıyor.

Üretilen baz istasyonları ülke genelindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, BTK, ODTÜ Teknokent gibi birçok önemli noktada öncelikli olarak kullanılmaya başlandı. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden başlanarak birçok noktada 4.5G hizmeti, yerli şebekeler üzerinden sağlanıyor. Birçok noktada baz istasyonlarının kurulumu da devam ediyor.

ULAK projesine Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone 250’şer baz istasyonu satın alarak katkıda bulunmuştu. Bu siparişlerin teslimatları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra nüfusu beş yüzden az olan kırsal bölgelere de devlet eliyle baz istasyonlarının kurulması ve üç operatörün de bu baz istasyonlarını kullanabilmesi için yapılan çalışmada da ULAK projesinden faydalanılıyor.

Ayrıca Bkz. "ABD ordusunun 'amacı gizli tutulan' uzay aracı, 720 gündür yörüngede"

Turkcell ise 2019 - 2023 yılları arasındaki ihtiyaçların karşılanması adına 2 bin 650 adetlik sipariş daha geçti. Bu sipariş ile birlikte Turkcell’in payı 2 bin 2900’e ulaşmış oldu. Türk Telekom ve Vodafone’un da yakın süreçte yeni siparişler vermesi için görüşmelerin sürdüğü ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı tarafından aktarılıyor.

4.5G odağında geliştirilen ULAK projesinde üretim süreçlerinin yanı sıra şu sıralar çalışmalar 5G üzerinde yoğunlaşmış durumda. Muhtemelen ülkemizdeki 5G’ye geçiş sürecinde operatörlerden ULAK projesi kapsamında üretilmiş baz istasyonlarına yoğunlaşılması beklenecektir. Dünyada birçok alt yapı sağlayıcı 4G ve sonrasındaki alt yapı kurulumlarında 5G’ye kolay geçiş gibi avantajlar ile öne çıkmak adına bir yarış içinde. Mesela Ericsson, 4G baz istasyonlarında dakikalar süren bir yazılım güncellemesi ile 5G’ye geçiş garantisi veriyor. Ulak projesinin de ülkemizde palazlanıp küreselleşmesi isteniyorsa bu gibi planlamaların iyi yapılması önemli. Dileriz çalışmalar bu yönde bir boyut kazanmıştır.



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volkie 1 sa. en beğenilen MustafaC53
aynen aynen, capulçu gezici boğaziçili ve ödtülü mühendislerin yaptığı baz istasyonları kaşıntı yapıyor
2 Yanıt Yanıtla +17
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MustafaC53 1 sa.
Milli olması bazılarına da kaşıntı yapabilir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Haplo 1 sa.
Altyapı yok ki istasyonu kursan ne olacak? Milli fiber çekin fiber!
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Qantas 3 dk.
imam hatip nesli neler başarıyor...

bunlar işte hep iman gücü.
selam ve sinyal ile.
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İl teber 9 dk.
2020 sonlarına doğru 5G ye geçeceğiz ama bilmiyorum Aselsan ne kadar yakın bu teknolojiye...
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setcom_2000 13 dk.
5.5G'ye kolay upgrade edilebilecekse harika olur. (!)
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lterlemez 18 dk.
"Bunun yanı sıra nüfusu beş yüzden az olan kırsal bölgelere de devlet eliyle baz istasyonlarının kurulması ve üç operatörün de bu baz istasyonlarını kullanabilmesi için yapılan çalışmada da ULAK projesinden faydalanılıyor."
Kira bedeli ödüyorlardır inşallah, devlet beleş kullandırmıyordur umarım.
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azgın muhalif 21 dk. yeni yorumcu
milli baz istasyonu göklerde ehuhuhu...
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Tengrist 42 dk.
Huawei alt yapısı çıkmasın bu da sonradan milli yerli arabamız gibi amerikan arabasını yerli diye kakaladılar ya bi aralar
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smart1978 1 sa.
Milli olmasindan cok duzgun mu standartlara uygun mudur ? Yoksa milli felaket vs olmasin sonralari ...
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Haplo 1 sa.
Altyapı yok ki istasyonu kursan ne olacak? Milli fiber çekin fiber!
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MustafaC53 1 sa.
Milli olması bazılarına da kaşıntı yapabilir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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volkie 1 sa. MustafaC53
aynen aynen, capulçu gezici boğaziçili ve ödtülü mühendislerin yaptığı baz istasyonları kaşıntı yapıyor
2 Yanıt Yanıtla +17
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