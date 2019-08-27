Milli baz istasyonları, 750 noktada hizmete geçti

Tam Boyutta Gör Aselsan’ın ana yükleniciliğinde 100’den fazla şirketin katılımı ile ülkemizde Türk mühendislerince geliştirilen 4.5G baz istasyonları testlerin ardından canlı sahalarda bir süredir kullanılıyor. ULAK projesi kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren operatörlere 1500 baz istasyonunun teslimatı gerçekleştirildi. Bu baz istasyonlarının yarısı kuruldu ve hizmete geçti.

Ülkemizi dünyada kendi baz istasyonunu üreten ülkeler arasına sokan (5 ülkeden biri olduğu iddia ediliyor) ULAK projesi, Netaş, Argela gibi birçok şirketi paydaş olarak işin içine sokması ile de ülkenin bilgi birikimine önemli katkı sağlıyor.

Üretilen baz istasyonları ülke genelindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, BTK, ODTÜ Teknokent gibi birçok önemli noktada öncelikli olarak kullanılmaya başlandı. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden başlanarak birçok noktada 4.5G hizmeti, yerli şebekeler üzerinden sağlanıyor. Birçok noktada baz istasyonlarının kurulumu da devam ediyor.

ULAK projesine Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone 250’şer baz istasyonu satın alarak katkıda bulunmuştu. Bu siparişlerin teslimatları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra nüfusu beş yüzden az olan kırsal bölgelere de devlet eliyle baz istasyonlarının kurulması ve üç operatörün de bu baz istasyonlarını kullanabilmesi için yapılan çalışmada da ULAK projesinden faydalanılıyor.

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Turkcell ise 2019 - 2023 yılları arasındaki ihtiyaçların karşılanması adına 2 bin 650 adetlik sipariş daha geçti. Bu sipariş ile birlikte Turkcell’in payı 2 bin 2900’e ulaşmış oldu. Türk Telekom ve Vodafone’un da yakın süreçte yeni siparişler vermesi için görüşmelerin sürdüğü ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı tarafından aktarılıyor.

4.5G odağında geliştirilen ULAK projesinde üretim süreçlerinin yanı sıra şu sıralar çalışmalar 5G üzerinde yoğunlaşmış durumda. Muhtemelen ülkemizdeki 5G’ye geçiş sürecinde operatörlerden ULAK projesi kapsamında üretilmiş baz istasyonlarına yoğunlaşılması beklenecektir. Dünyada birçok alt yapı sağlayıcı 4G ve sonrasındaki alt yapı kurulumlarında 5G’ye kolay geçiş gibi avantajlar ile öne çıkmak adına bir yarış içinde. Mesela Ericsson, 4G baz istasyonlarında dakikalar süren bir yazılım güncellemesi ile 5G’ye geçiş garantisi veriyor. Ulak projesinin de ülkemizde palazlanıp küreselleşmesi isteniyorsa bu gibi planlamaların iyi yapılması önemli. Dileriz çalışmalar bu yönde bir boyut kazanmıştır.