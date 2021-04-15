Unity motoruna DLSS desteği ekleniyor

Nvidia’nın Tensor çekirdekleri üzerinden oyunlardaki görsel kaliteyi ve performansı iyileştirdiği DLSS teknolojisi yaygınlaşmaya devam ediyor. Unreal Engine motorunun ardından Unity motoru da DLSS için karar verdi.

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Deep Learning Super Sampling (DLSS) adı verilen teknoloji Tensor çekirdekleri üzerinden köşe yumuşatma ve yüksek çözünürlük işlemleri yaparak kaliteyi arttırıyor. Geçişler ise oldukça kolay gerçekleşiyor.

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Nintendo Switch Pro konsolunun DLSS desteği sunacağının gündeme gelmesinin ardından Unreal Engine motorunun da entegrasyon üzerinde çalışmalar yaptığı açıklanmıştı. Şimdi de Unity oyun moturu destek sunacağını açıkladı.

Sayısız oyuna temel oluşturan Unity motorunun DLSS desteği sunması oldukça önemli. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen entegrasyon ile Unity geliştiricileri DLSS desteğine erişebilecek. Destekli oyunlarda ise bir kaç tıklama ile DLSS aktif edilebilecek.

https://www.engadget.com/unity-nvidia-dlss-support-game-engine-164535941.html

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