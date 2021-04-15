Unity motoruna DLSS desteği ekleniyor

Nvidia’nın Tensor çekirdekleri üzerinden oyunlardaki görsel kaliteyi ve performansı iyileştirdiği DLSS teknolojisi yaygınlaşmaya devam ediyor. Unreal Engine motorunun ardından Unity motoru da DLSS için karar verdi.İlginizi Çekebilir Nvidia Drive Atlan ilk 1000TOPS araç yonga seti oldu
Untiy de ekleniyor
Deep Learning Super Sampling (DLSS) adı verilen teknoloji Tensor çekirdekleri üzerinden köşe yumuşatma ve yüksek çözünürlük işlemleri yaparak kaliteyi arttırıyor. Geçişler ise oldukça kolay gerçekleşiyor.
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Nintendo Switch Pro konsolunun DLSS desteği sunacağının gündeme gelmesinin ardından Unreal Engine motorunun da entegrasyon üzerinde çalışmalar yaptığı açıklanmıştı. Şimdi de Unity oyun moturu destek sunacağını açıkladı.
Sayısız oyuna temel oluşturan Unity motorunun DLSS desteği sunması oldukça önemli. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen entegrasyon ile Unity geliştiricileri DLSS desteğine erişebilecek. Destekli oyunlarda ise bir kaç tıklama ile DLSS aktif edilebilecek.
https://www.engadget.com/unity-nvidia-dlss-support-game-engine-164535941.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.