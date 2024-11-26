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    Anlık Bildirim

    Neil deGrasse Tyson, Elon Musk'ın Mars planını eleştirdi

    Ünlü bilim insanı Neil deGrasse Tyson, Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurma planını eleştirdi ve bu planı mantıksız bulduğunu söyledi. Tabii Elon Musk'tan da cevap gecikmedi.
    Ünlü bilim adamı, Elon Musk'ın Mars planını eleştirdi Tam Boyutta Gör
    Başta Cosmos belgesel dizisinin modern versiyonu olmak üzere, bilim odaklı pek çok TV programının yüzü olan Neil deGrasse Tyson, bu sayede bilim dünyasının sembol isimlerinden biri hâline geldi. Bu etki alanını genelde bilimsel gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için kullanan Tyson, zaman zaman tartışma yaratacak açıklamalara da imza atabiliyor. Kendisi bu hafta da Elon Musk'ı hedef alan açıklamalarıyla gündeme taşındı.

    Komedyen Bill Maher'in programına konuk olan Neil deGrasse Tyson, Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurma planını eleştirdi. Bu planın gerçeğe dönüşme ihtimalinin çok yüksek olmadığını düşünen Tyson, devletler Mars'a koloni kurmanın jeopolitik olarak çıkarımıza olacağını düşünmediği sürece bunun gerçekleşmeyeceğini belirtti.

    Birkaç ay içinde yeniden ABD başkanı olacak Donald Trump'ın Mars projesine ilgi gösterdiğini kabul eden Tyson, ilgi göstermenin buna para ayırmakla aynı şey olmadığına dikkat çekti. Tyson'a göre iş bu projeye yüklü bir bütçe ayırmaya geldiğinde, bu ilginin gerçek bir karşılığı olmadığı fark edilebilir: "Bir noktada birisinin bunun için para ödemesi gerekecek ve bir şeye ilgi göstermekle ona para harcamak aynı şey değil."

    Elon Musk: "Finansal Olarak Mantıklı Olmadığını Ben de Biliyorum"

    Neil deGrasse Tyson, Mars'ın insanlığın kurtuluşu olarak görülmesi fikrine de karşı çıkıyor. Sunucu Bill Maher, "Mars'a gitmek yerine Dünya'daki problemleri çözmeye odaklansak ya" dediğinde Tyson da aynı görüşte olduğunu belirtiyor. Bu konuda yatırımı Mars'a yapmanın getiri açısından berbat teklif olduğunu söyleyen Tyson, bugün hiçbir yatırımcının böyle bir teklfe beş dakikadan fazla ayırmayacağını ifade etti.

    Elbette Tyson'ın bu açıklamaları cevapsız da kalmadı. Elon Musk bu konuşma üzerine X üzerinden bir paylaşım yaparak: "Vay be, gerçekten konuyu anlamıyorlar. Mars, bilincin (bilinçli varlıkların) uzun vadede hayatta kalabilmesinin anahtarı... Ayrıca hiçbir yatırımcıdan para istediğim yok. Finansal olarak mantıklı olmadığını ben de biliyorum. O yüzden kaynak topluyorum."

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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