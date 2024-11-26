Neil deGrasse Tyson, Elon Musk'ın Mars planını eleştirdi

Komedyen Bill Maher'in programına konuk olan Neil deGrasse Tyson, Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurma planını eleştirdi. Bu planın gerçeğe dönüşme ihtimalinin çok yüksek olmadığını düşünen Tyson, devletler Mars'a koloni kurmanın jeopolitik olarak çıkarımıza olacağını düşünmediği sürece bunun gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Birkaç ay içinde yeniden ABD başkanı olacak Donald Trump'ın Mars projesine ilgi gösterdiğini kabul eden Tyson, ilgi göstermenin buna para ayırmakla aynı şey olmadığına dikkat çekti. Tyson'a göre iş bu projeye yüklü bir bütçe ayırmaya geldiğinde, bu ilginin gerçek bir karşılığı olmadığı fark edilebilir: "Bir noktada birisinin bunun için para ödemesi gerekecek ve bir şeye ilgi göstermekle ona para harcamak aynı şey değil."
Elon Musk: "Finansal Olarak Mantıklı Olmadığını Ben de Biliyorum"
Neil deGrasse Tyson, Mars'ın insanlığın kurtuluşu olarak görülmesi fikrine de karşı çıkıyor. Sunucu Bill Maher, "Mars'a gitmek yerine Dünya'daki problemleri çözmeye odaklansak ya" dediğinde Tyson da aynı görüşte olduğunu belirtiyor. Bu konuda yatırımı Mars'a yapmanın getiri açısından berbat teklif olduğunu söyleyen Tyson, bugün hiçbir yatırımcının böyle bir teklfe beş dakikadan fazla ayırmayacağını ifade etti.
Elbette Tyson'ın bu açıklamaları cevapsız da kalmadı. Elon Musk bu konuşma üzerine X üzerinden bir paylaşım yaparak: "Vay be, gerçekten konuyu anlamıyorlar. Mars, bilincin (bilinçli varlıkların) uzun vadede hayatta kalabilmesinin anahtarı... Ayrıca hiçbir yatırımcıdan para istediğim yok. Finansal olarak mantıklı olmadığını ben de biliyorum. O yüzden kaynak topluyorum."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.