Neil deGrasse Tyson, Elon Musk'ın Mars planını eleştirdi

Tam Boyutta Gör Başta Cosmos belgesel dizisinin modern versiyonu olmak üzere, bilim odaklı pek çok TV programının yüzü olan Neil deGrasse Tyson, bu sayede bilim dünyasının sembol isimlerinden biri hâline geldi. Bu etki alanını genelde bilimsel gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için kullanan Tyson, zaman zaman tartışma yaratacak açıklamalara da imza atabiliyor. Kendisi bu hafta da Elon Musk'ı hedef alan açıklamalarıyla gündeme taşındı.

Komedyen Bill Maher'in programına konuk olan Neil deGrasse Tyson, Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurma planını eleştirdi. Bu planın gerçeğe dönüşme ihtimalinin çok yüksek olmadığını düşünen Tyson, devletler Mars'a koloni kurmanın jeopolitik olarak çıkarımıza olacağını düşünmediği sürece bunun gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Birkaç ay içinde yeniden ABD başkanı olacak Donald Trump'ın Mars projesine ilgi gösterdiğini kabul eden Tyson, ilgi göstermenin buna para ayırmakla aynı şey olmadığına dikkat çekti. Tyson'a göre iş bu projeye yüklü bir bütçe ayırmaya geldiğinde, bu ilginin gerçek bir karşılığı olmadığı fark edilebilir: "Bir noktada birisinin bunun için para ödemesi gerekecek ve bir şeye ilgi göstermekle ona para harcamak aynı şey değil."

Mars atmosferini kullanacak yeni nesil bataryalar geliştiriliyor 8 sa. önce eklendi

Elon Musk: "Finansal Olarak Mantıklı Olmadığını Ben de Biliyorum"

Neil deGrasse Tyson, Mars'ın insanlığın kurtuluşu olarak görülmesi fikrine de karşı çıkıyor. Sunucu Bill Maher, "Mars'a gitmek yerine Dünya'daki problemleri çözmeye odaklansak ya" dediğinde Tyson da aynı görüşte olduğunu belirtiyor. Bu konuda yatırımı Mars'a yapmanın getiri açısından berbat teklif olduğunu söyleyen Tyson, bugün hiçbir yatırımcının böyle bir teklfe beş dakikadan fazla ayırmayacağını ifade etti.

Elbette Tyson'ın bu açıklamaları cevapsız da kalmadı. Elon Musk bu konuşma üzerine X üzerinden bir paylaşım yaparak: "Vay be, gerçekten konuyu anlamıyorlar. Mars, bilincin (bilinçli varlıkların) uzun vadede hayatta kalabilmesinin anahtarı... Ayrıca hiçbir yatırımcıdan para istediğim yok. Finansal olarak mantıklı olmadığını ben de biliyorum. O yüzden kaynak topluyorum."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Ünlü bilim adamı, Elon Musk'ın Mars planını eleştirdi