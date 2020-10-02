Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload

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Turkcell Superonline, yeni fiber internet tarifesini kullanıma sundu. “Hız şenliği” olarak adlandırılan tarifede ilginç bir durum söz konusu. Download hızı 200 Mbps olarak belirtilen tarifenin upload hızı 5 Mbps ile sınırlandırılmış.

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"Turkcell Fiber 200 Mbps Hız Şenliği" tarifesinde 200 Mbps download, 5 Mbps upload hızındaki internet 149,90 TL’ye sunuluyor. Her ne kadar 200 Mbps hızındaki internet günümüz şartları için çok iyi olsa da upload hızı günümüz için yetersiz kalacak. Örneğin aynı anda çok sayıda cihaz bağlandığında, dosya aktarmak istenildiğinde, canlı yayın yapılmak istendiğinde, 1080p görüntü aktarmak istenildiğinde vs. 5 Mbps upload hızı yetersiz olacak.

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok kişi evden çalışıyor, öğrenciler evden eğitim görüyor. Bu dönemde upload hızına daha fazla ihtiyacımız oluyor. Şöyle bir zamanda Turkcell’in bireysel kullanıcılara yönelik hazırladığı en üst tarifesinde 5 Mbps upload hızına yer verilmesi gerçekten şaşırtıcı. Daha yüksek upload hızı için Superbox’a geçmek veya aylık 999 TL’ye satılan 1000 Mbps tarifesine geçmek gerekiyor. Bu tarifedeki upload hızı 20 mbps olarak belirlenmiş. Daha uygun çözüm için “Turkcell Fiber Oyunda Uçuran” tarifede 10 Mbps upload hızı sunuluyor ancak ancak bu sefer download hızı 25 Mbps’e düşüyor.

Tüm İSS'lerin upload hızının yükseltmesi gerekiyor

Upload hızı, sadece Turkcell’de değil diğer internet servis sağlayıcılarında da büyük dert. Bireysel kullanıcılara yönelik hazırlanan ekonomik tarifelerde 2020 yılına yakışmayacak upload hızları sunuluyor. Firmaların upload hızını artırmaya yönelik adım atması gerekiyor.

https://www.turkcell.com.tr/kampanyalar/ev-interneti-fiber-kampanyalari/turkcell-fiber-200-mbps-hiz-senligi-kampanyasi

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