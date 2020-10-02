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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload

    Turkcell 200 Mbps download hızına sahip bir fiber internet tarifesi çıkardı ancak bu tarifenin upload hızı 5 Mbps ile sınırlandırılmış. Türkiye'deki internet kullanıcılarının upload derdi bitmiyor.
    2 hf.
    12,3b
    1
    270
    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    182

    Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload
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    Turkcell Superonline, yeni fiber internet tarifesini kullanıma sundu. “Hız şenliği” olarak adlandırılan tarifede ilginç bir durum söz konusu. Download hızı 200 Mbps olarak belirtilen tarifenin upload hızı 5 Mbps ile sınırlandırılmış.

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    "Turkcell Fiber 200 Mbps Hız Şenliği" tarifesinde 200 Mbps download, 5 Mbps upload hızındaki internet 149,90 TL’ye sunuluyor. Her ne kadar 200 Mbps hızındaki internet günümüz şartları için çok iyi olsa da upload hızı günümüz için yetersiz kalacak. Örneğin aynı anda çok sayıda cihaz bağlandığında, dosya aktarmak istenildiğinde, canlı yayın yapılmak istendiğinde, 1080p görüntü aktarmak istenildiğinde vs. 5 Mbps upload hızı yetersiz olacak.

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    Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok kişi evden çalışıyor, öğrenciler evden eğitim görüyor. Bu dönemde upload hızına daha fazla ihtiyacımız oluyor. Şöyle bir zamanda Turkcell’in bireysel kullanıcılara yönelik hazırladığı en üst tarifesinde 5 Mbps upload hızına yer verilmesi gerçekten şaşırtıcı. Daha yüksek upload hızı için Superbox’a geçmek veya aylık 999 TL’ye satılan 1000 Mbps tarifesine geçmek gerekiyor. Bu tarifedeki upload hızı 20 mbps olarak belirlenmiş. Daha uygun çözüm için “Turkcell Fiber Oyunda Uçuran” tarifede 10 Mbps upload hızı sunuluyor ancak ancak bu sefer download hızı 25 Mbps’e düşüyor.

    Tüm İSS'lerin upload hızının yükseltmesi gerekiyor

    Upload hızı, sadece Turkcell’de değil diğer internet servis sağlayıcılarında da büyük dert. Bireysel kullanıcılara yönelik hazırlanan ekonomik tarifelerde 2020 yılına yakışmayacak upload hızları sunuluyor. Firmaların upload hızını artırmaya yönelik adım atması gerekiyor.



    https://www.turkcell.com.tr/kampanyalar/ev-interneti-fiber-kampanyalari/turkcell-fiber-200-mbps-hiz-senligi-kampanyasi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maximus8282 (maximus ) 2 hf. en beğenilen
    Şu milletin çektiği nedir anlamıyorum. İnternetinden, arabasına, benzinene, bilgisayarına herkes süründürüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +338
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    samtual (Samet B.) 2 hf. Mion
    Dünyanın geri kalanı youtuber, zaten upload bi o işe yarıyor aynen.
    1 Yanıt Yanıtla +159
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    th9 2 hf. Mion
    uploudu sadece youtubedan bilmek nasıl bir cahillik
    2 Yanıt Yanıtla +131
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    Yorumlar (155) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    jademugla 6 gün
    Türkiye de ISS şirketi kurup kendime küfür ettirmek istesem ilk yapacağım şey 200/5 tarife çıkarmak olurdu herhalde.
    Yanıtla +3
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    Stones (Cihan Y) 1 hf.
    50mbit hız 20mbps upload var 149TL. Yok değil var yani..
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    snapcstrike (mehmet mutlu) 1 hf. Stones
    merhaba hocam turkcell fiber 100/5 olan paketi kullanıyorum turkcelde bu paketide goremedım hangi internet saglatıcısından 50/20 paketi alabılırız ?
    2 Yanıt Yanıtla
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    çaylak1994 (Ahmet Hakan Demirel) 2 hf.
    2009 senesinden beri superonline kullanıyorum. Belki de oturduğum semtte ki ilk fiber müşterilerdenim. Az önce yaptığım hız testi sonucu. Kullandığım paket 100 mbit kullanıyorum kabloluda durum bu wifi de 40 50 civarı sanırım alıyorum. Eğer fibere geçme imkanınız varsa durmayın derim. Adsl artık bitti dostlar. Dünya her konuda olduğu gibi bu internet hızları konusunda da bizden çok ileride bizde maalesef durum vahim.Adamlar cüzi miktarlara 1000 mbit alıyorlar şaka gibi ya. Lokasyon kurtköy/istanbul

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    SLAHS 2 hf. çaylak1994
    Hocam konuyu ne anladınız bilmiyoruz ama konu şu 5 Mbps upload sorunu farkında olmadan sende superonline kafadan çakmışsın bravoo.100 Mbps ye 5 Mbps upload olur mu yahuuu...
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    Drahmizm (Deniz Pirasa) 2 hf.
    "200 Mbps hızındaki internet günümüz şartları için çok iyi" derken ne denilmek istendi anlayamadım.
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    fearlestorm (Serkan ) 2 hf. (düzenlendi)
    Upload sadece dosya yüklemeye yaramıyor. İnternetteki gecikmeyi etkileyen asıl olay upload hızıdır. İndirme hızınız isterse 500 mbps olsun upload 5 ise internete çıkmakta gecikme yaşarsınız yani eşittir ping.Örnek whatsappta görüntülü konuşurken donmaların gecikmelerin nedeni upload hızının düşük olması. Sorunsuz bir görüntülü görüşme için ortalama 8 mbit upload hızı gerek tabi bu 2 kişi için geçerli. Sayı yükseldikçe hız ihtiyacı artıyor.
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    SLAHS 2 hf.
    Bu ülkede BTK diye bir kurum ve onda çalışanlar var değil mi?
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    e_capkan (emre capkan) 2 hf.
    Aynı saçmalığı akk zamanındada yaptılar

    Sanki herkes 7/24 download yapacak sandılar



    Sanki herkes 7/24 upload yapacak
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    seckinim 2 hf. e_capkan
    Olay tamamen 'Upload' ı değerli kılmak ile ilgili. Upload şu anda paket fiyatlarına yön veren konumunda. Kurumsal abonelerden daha çok ücret alabilmek ve günlük yükleme paketleri satabilmek için bu şekidleler. Taki bir ISS gelip durumu kendi tarafına çekebilecek şekidle kampanyalar yapana kadar gider bu. (Bkz. TurkNet)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Apache40 2 hf.
    200 Mbit download/ 50 Mbit upload olmalıydı bu paket.
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    tekel2000mavi 2 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu
    35 mbpsye 130 tl veren biri olarak buna geçmek isterim ama turkcell telekom altyapısını kullanarak fiber veriyor mu acaba?

    Bilen var mı
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    TTnetlover 2 hf.
    200/5 Hey allam.
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    12275 kez okundu.
    148 kişi, toplam 155 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    superonline, turkcell ve
    5 etiket daha upload upload hızı Mobil Teknolojiler Diğer Internet
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