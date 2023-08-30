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    Anlık Bildirim

    USB-C ile yenilenen AirPods, iPhone 15 etkinliğinde tanıtılabilir

    Apple, 12 Eylül'de Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıtacak. Aynı etkinlikte USB-C ile yenilenen AirPods modelinin de tanıtılması bekleniyor.        
    usb-c airpods apple iphone 15 etkinliği Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, Eylül ayında düzenleyeceği iPhone 15 etkinliği sırasında USB-C ile güncellenen AirPods modelini çıkarmayı planlıyor.

    iPhone 15 ile birlikte tanıtılabilir

    iPhone 14 serisi Lightning portuna sahip son iPhone modelleri olacak. Apple’ın iPhone 15 ile Lightning’i bırakıp USB-C’ye geçmesi bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Pro’nun USB-C portu, şarj (veri) kablosu dahil birçok sızıntı gerçekleşti. Dolayısıyla yeni AirPods’un USB-C şarj kutusu ile gelmesi sürpriz olmayacak.

    Apple analisti Kuo da 2022’de bu sene için USB-C şarj kutulu AirPods modelinin tanıtılacağını söylemişti. Apple’ın kasa dışında önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

    12 Eylül Apple Wonderlust etkinliği

    Apple, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlayarak tüm iPhone 15 modellerinde USB-C bağlantı noktasına yer verecek. Bu yıl özellikle iPhone 15 Pro Max, merakla bekleniyor. Apple, aynı etkinlikte Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2. nesil modelini de tanıtabilir.

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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