Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, Eylül ayında düzenleyeceği iPhone 15 etkinliği sırasında USB-C ile güncellenen AirPods modelini çıkarmayı planlıyor.

iPhone 15 ile birlikte tanıtılabilir

iPhone 14 serisi Lightning portuna sahip son iPhone modelleri olacak. Apple’ın iPhone 15 ile Lightning’i bırakıp USB-C’ye geçmesi bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Pro’nun USB-C portu, şarj (veri) kablosu dahil birçok sızıntı gerçekleşti. Dolayısıyla yeni AirPods’un USB-C şarj kutusu ile gelmesi sürpriz olmayacak.

Apple analisti Kuo da 2022’de bu sene için USB-C şarj kutulu AirPods modelinin tanıtılacağını söylemişti. Apple’ın kasa dışında önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Apple, resmen iPhone 15 serisinin tanıtım tarihini açıkladı 23 sa. önce eklendi

12 Eylül Apple Wonderlust etkinliği

Apple, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlayarak tüm iPhone 15 modellerinde USB-C bağlantı noktasına yer verecek. Bu yıl özellikle iPhone 15 Pro Max, merakla bekleniyor. Apple, aynı etkinlikte Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2. nesil modelini de tanıtabilir.

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USB-C ile yenilenen AirPods, iPhone 15 etkinliğinde tanıtılabilir