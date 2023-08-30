USB-C ile yenilenen AirPods, iPhone 15 etkinliğinde tanıtılabilir

iPhone 15 ile birlikte tanıtılabilir
iPhone 14 serisi Lightning portuna sahip son iPhone modelleri olacak. Apple’ın iPhone 15 ile Lightning’i bırakıp USB-C’ye geçmesi bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Pro’nun USB-C portu, şarj (veri) kablosu dahil birçok sızıntı gerçekleşti. Dolayısıyla yeni AirPods’un USB-C şarj kutusu ile gelmesi sürpriz olmayacak.
Apple analisti Kuo da 2022’de bu sene için USB-C şarj kutulu AirPods modelinin tanıtılacağını söylemişti. Apple’ın kasa dışında önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.
12 Eylül Apple Wonderlust etkinliği
Apple, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlayarak tüm iPhone 15 modellerinde USB-C bağlantı noktasına yer verecek. Bu yıl özellikle iPhone 15 Pro Max, merakla bekleniyor. Apple, aynı etkinlikte Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2. nesil modelini de tanıtabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.