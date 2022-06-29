Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Brezilya da USB-C’yi zorunlu yapmak istiyor

    USB-C yaptırımları ile başı dertte olan Apple, bir darbe daha almak üzere. Brezilya, Avrupa Birliği sonrası bütün akıllı telefonlarda USB-C’yi zorunlu yapmayı düşünüyor.
    1

    USB-C zorunluluğu diğer ülkelere yayılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil teknolojileri desteklemeyen ve birçok tüketicinin canını sıkan Lightning girişi için sona yaklaşıldı. Yıllardır USB-C girişini kullanması için baskı alan Apple, Lightning girişinin fişini çekmek zorunda kalacak. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği; akıllı telefon, tabletler, kulaklıklar, taşınabilir konsollar ve dizüstü bilgisayarları için USB-C girişini zorunlu yapmaya karar vermişti. AB’nin ardından birçok ABD senatörü de USB-C’nin zorunlu olması için çalışmalara başladı. Şimdi de Brezilya, USB Type-C için çalışmalara başlıyor.

    USB-C girişli iPhone görmemize çok az kaldı

    Tecnoblog’un haberine göre Brezilya Düzenleyici Kurumu (Anatel), USB Type-C’nin zorunlu olması için çalışmalara başladı. Ancak Anatel’in önerdiği yasaya göre yalnızca akıllı telefonlar USB-C girişini kullanmak zorunda kalacak. Ayrıca Anatel, yalnızca kablosuz şarj edilebilen akıllı telefonların USB-C’ye sahip olmak zorunda olmadığını da belirtti.

    Neredeyse bütün Android telefonlar zaten USB-C girişine sahip olduğu için Brezilya’nın yasa teklifi en çok Apple’ı etkileyecektir. Anatel’in yasa teklifi şimdilik halktan geri bildirim bekliyor. Herhangi bir vatandaşın ve teknoloji firmasının 26 Ağustos 2022’ye karar USB-C yasa tasarısı hakkında fikirlerini Anatel’e belirtmesi bekleniyor. Ağustos’tan sonra karar verilecek yasa, kabul edilirse 1 Temmuz 2024’ten sonra USB-C girişi olmayan akıllı telefonların satışını engelleyecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız