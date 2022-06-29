Brezilya da USB-C’yi zorunlu yapmak istiyor

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Yeni nesil teknolojileri desteklemeyen ve birçok tüketicinin canını sıkan Lightning girişi için sona yaklaşıldı. Yıllardır USB-C girişini kullanması için baskı alan Apple, Lightning girişinin fişini çekmek zorunda kalacak. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği; akıllı telefon, tabletler, kulaklıklar, taşınabilir konsollar ve dizüstü bilgisayarları için USB-C girişini zorunlu yapmaya karar vermişti. AB’nin ardından birçok ABD senatörü de USB-C’nin zorunlu olması için çalışmalara başladı. Şimdi de Brezilya, USB Type-C için çalışmalara başlıyor.

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Tecnoblog’un haberine göre Brezilya Düzenleyici Kurumu (Anatel), USB Type-C’nin zorunlu olması için çalışmalara başladı. Ancak Anatel’in önerdiği yasaya göre yalnızca akıllı telefonlar USB-C girişini kullanmak zorunda kalacak. Ayrıca Anatel, yalnızca kablosuz şarj edilebilen akıllı telefonların USB-C’ye sahip olmak zorunda olmadığını da belirtti.

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Neredeyse bütün Android telefonlar zaten USB-C girişine sahip olduğu için Brezilya’nın yasa teklifi en çok Apple’ı etkileyecektir. Anatel’in yasa teklifi şimdilik halktan geri bildirim bekliyor. Herhangi bir vatandaşın ve teknoloji firmasının 26 Ağustos 2022’ye karar USB-C yasa tasarısı hakkında fikirlerini Anatel’e belirtmesi bekleniyor. Ağustos’tan sonra karar verilecek yasa, kabul edilirse 1 Temmuz 2024’ten sonra USB-C girişi olmayan akıllı telefonların satışını engelleyecek.

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