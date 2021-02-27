UYARSİS Acil Uyarı Sistemi nedir?

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaklaşık 2 senedir üzerinde çalıştığı UYARSİS Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin kurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. UYARSİS ile acil durumlarda ve afet anlarında vatandaşın cep telefonuna uyarı mesajları gönderilecek. Kriz anlarında, vatandaşların anında bilgilendirilmesi sağlanacak. Sadece acil durumlarda değil kamu düzenini, milli güvenliği veya ulusal siber güvenliği tehdit eden durumlarda da uyarı gönderilebilecek. Ücretsiz olacak.

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UYARSİS sistemi sayesinde ülke geneli uyarının yanı sıra yalnızca belirli bölgelerdeki vatandaşlara da uyarı bildirimleri gönderilebilecek. Örneğin bir ilçeyi etkileyen durum için şehrin tamamı yerine sadece o ilçedekilere bildirim gönderilebilecek. Bu uyarılar, belirlenen bölge içerisindeki tüm telefonlara gönderilecek.

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Uyarılar için; CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak. Uyarı sistemi BTK’nın yanı sıra afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecek.

UYARSİS’in tüm hususları belirlendi. SMS yöntemine ilişkin gereklilikler belirlendi. Operatörlerin SMS kapasitesini artırması ve gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından ülke genelinde tüm mobil kullanıcıların kullanımına açılacak. Operatörlerin ve üreticilerin UYARSİS için yapması gereken değişiklikleri kaynaktaki yönetmelikten inceleyebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210226-4.htm

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