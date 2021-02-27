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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    UYARSİS Acil Uyarı Sistemi nedir?

    Resmi Gazete'de yayımlanan UYARSİS Ulusal Mobil Uyarı Sistemi nedir? UYARSİS sistemi hakkında tüm bilinenler haberimizde.
    27 Şubat 2021, 15:15 (14 sa.)
    2,7b
    2
    40
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaklaşık 2 senedir üzerinde çalıştığı UYARSİS Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin kurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. UYARSİS ile acil durumlarda ve afet anlarında vatandaşın cep telefonuna uyarı mesajları gönderilecek. Kriz anlarında, vatandaşların anında bilgilendirilmesi sağlanacak. Sadece acil durumlarda değil kamu düzenini, milli güvenliği veya ulusal siber güvenliği tehdit eden durumlarda da uyarı gönderilebilecek. Ücretsiz olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar BTK acil durumlarda telefonların konumunu AFAD'a iletecek

    UYARSİS sistemi sayesinde ülke geneli uyarının yanı sıra yalnızca belirli bölgelerdeki vatandaşlara da uyarı bildirimleri gönderilebilecek. Örneğin bir ilçeyi etkileyen durum için şehrin tamamı yerine sadece o ilçedekilere bildirim gönderilebilecek. Bu uyarılar, belirlenen bölge içerisindeki tüm telefonlara gönderilecek.

    Ayrıca Bkz. "Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor"

    Uyarılar için; CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak. Uyarı sistemi BTK’nın yanı sıra afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecek.

    UYARSİS’in tüm hususları belirlendi. SMS yöntemine ilişkin gereklilikler belirlendi. Operatörlerin SMS kapasitesini artırması ve gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından ülke genelinde tüm mobil kullanıcıların kullanımına açılacak. Operatörlerin ve üreticilerin UYARSİS için yapması gereken değişiklikleri kaynaktaki yönetmelikten inceleyebilirsiniz.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210226-4.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    M muratcanterzi (Murat Can Terzi) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    1 Yanıt Yanıtla +51
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    K kaan_yrd (Kaan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) dgnzcn
    Her fırsatta halka dayadıklarından olabilir mi?
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    K kaan_yrd (Kaan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) dgnzcn
    Yandaş 5 şirkete son 10 yılda 128 vergi indirimi. Yeter mi? Boyutlara girmiyorum bile, üzülürsün.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dgnzcn 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar konuya acil uyarı sistemi hakkında bilgi almak için girdim ama konu nerelere geldi, şunu aklınıza sokun ne kadar yatırım yapılırsa ülke o kadar gelişir yatırımdan korkmayın yapılmayan hizmetten hesap sorun, yapılan yatırımlar ülkenin çoluk çocuğumuzun torunlarımızn güvencesi olacak.

    Demek istediğim konuya ne için girdim sonuç ne oldu, bugün forumdaki aktivite böyle oldu kısaca aslında 2005 üyesiyim bu foruma siyasi tartışma konusundaki en aktif günlerimden hatta en aktifidir diyebilirim hatta hiç siyasete girmem, tartışma her zaman olur önemli olan saygıyı seviyeyi üslubu bozmamaktır.

    Takım tutar gibi parti tutulmaz, A partisi B partisi önemli değil, size verilen sözleri oy verdiğiniz parti tutuyormu diye bakın tutmuyorsa onu seçmeyin.

    Ülkeye kim hizmet ediyorsa ülkesini kim düşünüyorsa isterse hristiyan partisi olsun gidin ona oy verin.

    Ülkesine hizmet etmeyene yatırım yapmayana prim vermeyin aslolan ülkedir şahıslar değil ülkemiz elimizden giderse başka gidecek bir ülke yok değerini bilin sahip çıkın üçkağıtçıdan hesap sorun devletinize güvenin inanın forum, facebook ya da twetter klavye delikanlılarına değil.

    Araştırın araştırın burada kim ne yazıyorsa inanmayın değişik kaynaklardan araştırın araştırın okuyun kıyaslayın.


    Varmı bu yazdıklarımda bir yanlışlık yok, eğer varsa nedenleri ile birlikte yazın lütfen, iyi geceler.
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    MonitörKertenkelesi 6 sa. ( Mesaj Silindi ) dgnzcn
    Güzel ve doğru bir mesaj olmuş. Ama insanlar doğdukları ırka, mezhebe, dine dolayısı ile ailesine bağlı kalarak kararlar verdiğinden aslında kimse tam olarak bir diğerine adil değil. Bu hem yanlış hem de doğru bir tutum. Ama seçim dönemlerinde kararsızlar denilen önemli bir oy kitlesi vardır ki bu da sizin benim gibi, bu bağlara olabildiğince çok bağlı kalmayarak hak ve hukuku da gözeterek karar verecek kitledir ve sonucu hep bizler belirlesek bile yine onların istediği olur. Bu da kaderin cilvesi. Sadece seçim dönemi bu düşünceli insanlar önem kazanır, oyu alındıktan sonra yine herkes bildiğini çalıp oynuyor.
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    dgnzcn 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    @infom@n

    Tayyib Erdoğan beyin karısının darbe yaptığını nereden biliyorsun belgen dökümanın varmı paylaş bilelim görelim bakalım belgem yok kafadan uydurdum dersen bu durumda iftiracı ve yalancı siz olacaksınız.biz de görmüş oluruz tabi uydurmuyorsanız, hadi bekliyoruz belgeleri bilgileri.

    Allah kitap ağzınızda ama maaşalah elde belge bilgi olmadan suçlamada da üzerinize yok, hani nerede kaldı kul hakkı bu mu sizin anlayışınız ?


    Aşağıdaki sözlerine ilk defa katılmam ile birlikte bir insanın fikri neyse zikride odur derler bu lafımı siz iyi anladınız.

    Din Allah’ın dinidir. Hiçbir siyasinin ve onun yalakalarının malı değildir.

    Kimin müslüman, kimin kafir olduğuna sadece yüce ALLAH karar verir, siyasilerin uşakları değil.
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    infom@n (Uğur Doğan) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Din Allah’ın dinidir. Hiçbir siyasinin ve onun yalakalarının malı değildir.

    Kimin müslüman, kimin kafir olduğuna sadece yüce ALLAH karar verir, siyasilerin uşakları değil.
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    infom@n (Uğur Doğan) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Karısı yine darbe yaparsa hemen imamlar ezan okusun sistemi :D
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    F Fantastik66 7 sa. ( Mesaj Silindi ) infom@n
    Tam bir beyin fakiri görüldüğü üzere
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    Şeref60 (Şeref Berber) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi çocuğumuz daha oldu
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    F feuer (emre bedir) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefon faturalarına yeni bir vergi eklemesi olur artık. Acil uyarı sistemi vergisi.
    Yanıtla +3
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    M maaart (S D) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın bir cok ülkesinde yıllardır olan bir sistem, iki üç yıl önce DC de 4-5 yabancı buluşup oturduk herkesin telefonu es zamanlı olarak ciyak ciyak ötmeye başlamıştı siyah bir araba ile çocuk kaçırma vakası var yakınında aracı görürsen ihbar et diye sinyal alan tüm hatlara toplu uyarı gelmişti, o zaman ilk fark etmiştim sistemi, cok geç kalınmış bir sistem, aslında sistem bile değil zaten hazır teknoloji...
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Corona Kurultayı yapılacağı zaman öncesinde duyurularını da buradan yapılır artık. =D
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    anilk91 (ANIL KARA) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yakında şöyle bildirimler alırız herhalde, b"Bizim amcaoğlunun bi b.k yemesi nedeniyle interneti temizlemek amacıyla internet erişimi kilitlenmiştir." Deprem oldu iletişim çöktü gibi bildirimler alırız sık sık. Çözüm? Yine yok!
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    M muratcanterzi (Murat Can Terzi) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim de anlamadım adına Sistem deyip eski iPhone yeni mesaj ekranı gibi ekran ortasında SMS göstermek mi. Bunun için özel kodu olan SMS'leri ekran ortasında göster demek Google ve Apple ile anlaşmaktan ötesi değil. Sistem geliştirmek de buna denilmez heralde.
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