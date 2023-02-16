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    Anlık Bildirim

    Google, uygulama içi tarayıcıları güncelledi

    Android uygulamalarında sıkça kullanılan dahili web tarayıcıları önemli bir özelliğe kavuşuyor. Bundan sonra açılan pencereler ekranın tamamını kapatmayacak.    
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    Android Tam Boyutta Gör
    Pek çok Android uygulaması kendi içerisinde bir tarayıcı barındırıyor ve kullanıcı gezinti için uygulama dışına çıkmak zorunda kalmıyor. WebView bileşenini temel alan tarayıcılara güncelleme geldi.

    Daha verimli uygulama içi tarayıcılar

    Yarı Özel Sekmeler adındaki yeni özellik uygulama içerisinde açtığınız tarayıcının ekranın yarısını kaplamasını sağlıyor. Böylece uygulama tecrübeniz bölünmeden tarayıcıyı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Geliştirici ekranın boyutunu ayarlayabiliyor ve kullanıcı da tam ekrana geçiş yapabiliyor.

    Yeni özelliğin kullanılması için sistemdeki varsayılan tarayıcının bunu desteklemesi gerekiyor. Chrome hali hazırda bunu destekliyor ancak desteği olmayan tarayıcılarda yine eskisi gibi tam ekran tecrübesi devam edecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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