Google, uygulama içi tarayıcıları güncelledi

Daha verimli uygulama içi tarayıcılar
Yarı Özel Sekmeler adındaki yeni özellik uygulama içerisinde açtığınız tarayıcının ekranın yarısını kaplamasını sağlıyor. Böylece uygulama tecrübeniz bölünmeden tarayıcıyı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Geliştirici ekranın boyutunu ayarlayabiliyor ve kullanıcı da tam ekrana geçiş yapabiliyor.
Yeni özelliğin kullanılması için sistemdeki varsayılan tarayıcının bunu desteklemesi gerekiyor. Chrome hali hazırda bunu destekliyor ancak desteği olmayan tarayıcılarda yine eskisi gibi tam ekran tecrübesi devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah