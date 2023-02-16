Google, uygulama içi tarayıcıları güncelledi

Tam Boyutta Gör Pek çok Android uygulaması kendi içerisinde bir tarayıcı barındırıyor ve kullanıcı gezinti için uygulama dışına çıkmak zorunda kalmıyor. WebView bileşenini temel alan tarayıcılara güncelleme geldi.

Daha verimli uygulama içi tarayıcılar

Yarı Özel Sekmeler adındaki yeni özellik uygulama içerisinde açtığınız tarayıcının ekranın yarısını kaplamasını sağlıyor. Böylece uygulama tecrübeniz bölünmeden tarayıcıyı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Geliştirici ekranın boyutunu ayarlayabiliyor ve kullanıcı da tam ekrana geçiş yapabiliyor.

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Yeni özelliğin kullanılması için sistemdeki varsayılan tarayıcının bunu desteklemesi gerekiyor. Chrome hali hazırda bunu destekliyor ancak desteği olmayan tarayıcılarda yine eskisi gibi tam ekran tecrübesi devam edecek.

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