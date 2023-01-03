AirPods Lite modeli geliyor: Apple'ın en ucuz kablosuz kulaklığı olacak

Tam Boyutta Gör Apple, şu anda dört farklı AirPods modeli satıyor. AirPods, oldukça popüler kulaklıklar arasında ancak ucuz değiller. Teknoloji analisti Jeff Pu, şirketin şu andan daha ucuz kablosuz kulaklık modelleriyle rekabet edebilmek adına yeni AirPods Lite üzerinde çalıştığını söyledi.

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AirPods Lite biraz daha uygun fiyatlı olacak

Apple’ın şu anda satıştaki en eski kablosuz kulaklık modeli AirPods 2. nesil ve Türkiye fiyatı -Apple Online Store’da- 3000 TL. Bir üst modelin (AirPods 3. nesil) fiyatı 4200 TL. Pro modelde fiyat 5400 TL’ye kadar çıkıyor. Analist Pu’ya göre Apple, bu seriye daha uygun fiyatlı bir model eklemeye hazırlanıyor. AirPods Lite özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok.

AirPods satışlarının düşmesi bekleniyor

Daha öncesinde Apple’ın AirPods ile AirPods Pro arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış bir ürün olan AirPods Pro Lite üzerinde çalışıyor olabileceği söylentileri çıkmış ancak AirPods Pro Lite ile ilgili söylentiler 2020 sonunda azaldı. Pu, AirPods’a olan talebin önümüzdeki yıl düşeceğini iddia ediyor. Apple, geçtiğimiz yıl 73 milyon AirPods sattı. Pu, bu rakamın 2023’te 63 milyona düşeceğini söylüyor.

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Uygun fiyatlı AirPods Lite modeli geliyor