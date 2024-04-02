AirPods Lite yıl bitmeden tanıtılabilir

Uygun fiyatlı AirPods Lite yolda
Güvenilir tahminleri ile bilinen ünlü analist Jeff Pu, Apple’ın yılın ikinci yarısında uygun fiyatlı AirPods Lite’ı piyasaya süreceğini belirtti. Raporunda genel olarak AirPods üretiminin Apple'ın genel tedarik zinciri ve ortakları üzerindeki etkisine odaklanan Pu, AirPods üretiminin bu yılın sonlarında düşük maliyetli bir modelin piyasaya sürülmesi sayesinde artacağını açıklıyor. Pu, bahsi geçen cihaz hakkında detay sunmasa da üründen AirPods Lite olarak bahsediyor.
Geçtiğimiz aylarda Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo da Apple’ın uygun fiyatlı bir AirPods modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti. Ayrıca Mark Gurman, Apple’ın yıl bitmeden iki farklı AirPods 4 modeli satışa çıkaracağını söylemişti. Görünüşe göre AirPods ailesi, yıl bitmeden baştan aşağı yenilenecek. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen AirPods Lite, muhtemelen 99$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...