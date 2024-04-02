AirPods Lite yıl bitmeden tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör AirPods ile kablosuz kulaklık pazarını değiştiren Apple, yıl bitmeden birçok farklı model ile AirPods ailesini yenilenemeyi düşünüyor. İddialara göre firma, ilk kez bu yıl uygun fiyatlı AirPods modelini tanıtacak.

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Uygun fiyatlı AirPods Lite yolda

Güvenilir tahminleri ile bilinen ünlü analist Jeff Pu, Apple’ın yılın ikinci yarısında uygun fiyatlı AirPods Lite’ı piyasaya süreceğini belirtti. Raporunda genel olarak AirPods üretiminin Apple'ın genel tedarik zinciri ve ortakları üzerindeki etkisine odaklanan Pu, AirPods üretiminin bu yılın sonlarında düşük maliyetli bir modelin piyasaya sürülmesi sayesinde artacağını açıklıyor. Pu, bahsi geçen cihaz hakkında detay sunmasa da üründen AirPods Lite olarak bahsediyor.

Geçtiğimiz aylarda Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo da Apple’ın uygun fiyatlı bir AirPods modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti. Ayrıca Mark Gurman, Apple’ın yıl bitmeden iki farklı AirPods 4 modeli satışa çıkaracağını söylemişti. Görünüşe göre AirPods ailesi, yıl bitmeden baştan aşağı yenilenecek. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen AirPods Lite, muhtemelen 99$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.



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Uygun fiyatlı AirPods yıl bitmeden tanıtılabilir