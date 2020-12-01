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    Uygun fiyatlı Moto G 5G tanıtıldı

    250$ bandı altında mücadele edecek olan Moto G 5G akıllı telefon modeli Snapdragon 750G, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, 48MP ana sensör gibi detaylara sahip.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Moto G 5G tanıtıldı
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    5G trendine üreticilerin bir biri ardına hamleleri devam ediyor. Her segmente uygun 5G telefonlar hedefleyen üreticiler böylece artan tüketici ilgisini de kaçırmamak istiyor. Moto G 5G en uygun fiyatlı 5G telefonlarından birisi oldu.

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    Moto G 5G özellikleri ve fiyatı

    Hindistan’da tanıtılan ve ülkenin en uygun fiyatlı 5G telefonu haline gelen Moto G 5G; 6.7 inçlik IPS LTPS LCD ekranında 1080x2400 piksel çözünürlük sunuyor. HDR 10 desteği sunan ekranda nokta çentik tasarımına yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir"

    Cortex-A77 destekli Snapdragon 750G yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB LPDDR4X RAM bellek ve 128GB UFS 2.1 depolama yer alıyor. 5000mAh kapasiteli batarya 20W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. 4K kayıt yapabilen kamera paketi çeşitli yapay zeka yetenekleri ile destekleniyor. Moto G 5G modeli 238$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/30/moto-g-5g-with-6-7-inch-display-snapdragon-750g-5000mah-battery-and-48mp-quad-cameras-launched-in-india/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Katılıyorum. Depolama kapasitesini çorba uygulamalarla doldurmayan, sade Android deneyimi çok hoş. Sırf bu sebeple hala G4'ümü kullanıyorum.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Motorolanin Türkiye piyasasına keşke geri gelse, uygun fiyatlı F/P telefonları
    güzeldi.
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