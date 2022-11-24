BDDK Başkan Yardımcısı duyurdu: 3 milyon kişi uzaktan banka müşterisi oldu

Tam Boyutta Gör Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan düzenlemelerin etkisi gün geçtikçe artıyor. BDDK'nin çifte kayda ilişkin bir teknoloji merkezi olması gerektiğini söyleyen Mustafa Aydın, dijital bankacılık düzenlemelerinin aslında 2005 yılında başlatıldığını ifade etti.

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3 milyon bireysel gerçek kişi dijital bankacılığı seçti

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilgili etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Modern Dünyada ve Gelecekte Para ve Finans-Dijital Para" başlıklı panelde konuşan BDDK Başkan Yardımcısı, dijital bankacılık için hazırlanan ilk düzenlemenin 2007 yılında yayımlandığını belirtti.

Aydın, Ergin Garip'in hazırladığı ve Anadolu Ajansı'nın yayımladığı ilgili habere göre uzaktan banka müşterisi olan kişiler ve "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" hakkında şu sözleri söyledi:

"Yürürlüğe giren düzenlememizin ardından şu ana kadar 3 milyon bireysel gerçek kişi, bankaya gitmeden hesap açabildi ve işlemlerini yapabildi. 3 milyon kişi, bu kısa zamanda müthiş bir rakam."

"Bankalarımızın bu alandaki gayretleri bizleri de mutlu ediyor. 3 milyon kişinin bankaya gitmemesinin ekonomik etkilerini de düşünmeliyiz. Yerinden kalkmadan, trafiğe çıkmadan, zamanını kaybetmeden, kağıt israfı yapmadan, oradaki kişiyi meşgul etmeden yerinden müşteri olmasının ekonomiye katkısının da çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu 3 milyonun da zamanla artacağına inanıyoruz."

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Uzaktan banka müşterisi olanların sayısı 3 milyona ulaştı