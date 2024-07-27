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    Dünyanın ilk uzay güneş enerjisi istasyonuyla uydulara enerji sağlanacak

    Star Catcher isimli girişim, uydulara güç sağlamak için dünyanın ilk uzay tabanlı enerji şebekesini inşa planlarını açıkladı. Şirket, uydulardan ilkini önümüzdeki yıl yörüngeye göndermeyi planlıyor.
    Uzay güneş enerjisi istasyonuyla uydulara enerji sağlanacak Tam Boyutta Gör
    Florida merkezli bir girişim olan Star Catcher, uydulara güç sağlamak için dünyanın ilk uzay tabanlı enerji şebekesini inşa planlarını açıkladı. Güç ışınlayan uydu takımyıldızı inşa etmek için 12,25 milyon dolar finansman toplayan şirket, uydulardan ilkini önümüzdeki yıl yörüngeye göndermeyi planlıyor.

    Star Catcher Network, alçak dünya yörüngesindeki uydulara güvenilir ve bol miktarda güç kaynağı sağlayarak uzay operasyonlarını ilerletmeyi hedefliyor.

    Uzaydan Dünya'ya enerji ışınlama fikri son zamanlarda popülerlik kazandı. Örnek olarak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) uzay tabanlı güneş enerjisi üzerinde araştırmalar yürütüyor ve Dünya'ya güç iletimi yapabildiğini ortaya koydu. Bunun dışında, İngiltere merkezli bir şirket olan Space Solar, kablosuz güç iletim teknolojisinde önemli adım atarak 360 ​​derece güç iletimi sağlayan sistemini gösterdi. Uzay tabanlı güneş enerjisinin en önemli avantajlarından biri, Dünya tabanlı sistemlerin aksine kesintisiz enerji sağlama yeteneği.

    Türünün ilk örneği olacak

    Uzay güneş enerjisi istasyonuyla uydulara enerji sağlanacak Tam Boyutta Gör
    Ancak, bu girişimler Dünya'ya enerji sağlamaya odaklanıyor. Star Catcher ise yörüngede dolanan uydulara enerji sağlamayı amaçlıyor. Türünün ilk örneği olan enerji şebekesi, alçak dünya yörüngesi ve ötesindeki uzay araçlarına önemli miktarda geniş spektrumlu güç iletecek. Ağ, Dünya'nın yaklaşık 1.500 km yukarısında, alçak dünya yörüngesinde kurulacak ve güneş enerjisini kullanarak ürettiği elektriği diğer uzay araçlarına verimli bir şekilde iletecek.

    Sistem, güneş ışığından daha yüksek yoğunluklarda enerji sağlayarak, uzay araçlarının mevcut güneş panellerinde 5 ila 10 kat daha fazla güç üretmesine (150 kW'a kadar) olanak tanıyacak.

    Yörüngede enerji ihtiyacı artıyor

    Yüksek güç isteyen uzay uygulamalarına olan ihtiyaç hızla artıyor. Yörünge telekomünikasyonunda, bilgi işlemde, uzaktan algılamada, insan uzay uçuşlarında ve diğer uzay uygulamalarında yüksek güçlere ihtiyaç duyuluyor. Alçak dünya yörüngesinde uydu nüfusu 2030'a kadar 40.000'in üzerine çıktığında, Star Catcher güç gereksinimlerinde 840 MW'a kadar artış öngörüyor. Mevcut uzay güç kapasitesi ise 10'lar MW düzeyinde.

    Star Catcher'ın enerji şebekesi, uyduların yeteneklerini geliştirerek daha uzun süre çalışmasına ve paradan tasarruf etmelerine olanak sağlayacak. Teknolojiyi yer denemeleriyle doğruladıktan sonra, Star Catcher ticari operasyonlara başlatmadan önce 2025'in sonlarında yörüngede bir deneme gerçekleştirecek. Eğer teknoloji başarılı olursa, uydular sahip oldukları enerji kaynaklarıyla sınırlı kalmadan hizmet verebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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