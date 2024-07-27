Dünyanın ilk uzay güneş enerjisi istasyonuyla uydulara enerji sağlanacak

Star Catcher Network, alçak dünya yörüngesindeki uydulara güvenilir ve bol miktarda güç kaynağı sağlayarak uzay operasyonlarını ilerletmeyi hedefliyor.
Uzaydan Dünya'ya enerji ışınlama fikri son zamanlarda popülerlik kazandı. Örnek olarak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) uzay tabanlı güneş enerjisi üzerinde araştırmalar yürütüyor ve Dünya'ya güç iletimi yapabildiğini ortaya koydu. Bunun dışında, İngiltere merkezli bir şirket olan Space Solar, kablosuz güç iletim teknolojisinde önemli adım atarak 360 derece güç iletimi sağlayan sistemini gösterdi. Uzay tabanlı güneş enerjisinin en önemli avantajlarından biri, Dünya tabanlı sistemlerin aksine kesintisiz enerji sağlama yeteneği.
Türünün ilk örneği olacak
Sistem, güneş ışığından daha yüksek yoğunluklarda enerji sağlayarak, uzay araçlarının mevcut güneş panellerinde 5 ila 10 kat daha fazla güç üretmesine (150 kW'a kadar) olanak tanıyacak.
Yörüngede enerji ihtiyacı artıyor
Yüksek güç isteyen uzay uygulamalarına olan ihtiyaç hızla artıyor. Yörünge telekomünikasyonunda, bilgi işlemde, uzaktan algılamada, insan uzay uçuşlarında ve diğer uzay uygulamalarında yüksek güçlere ihtiyaç duyuluyor. Alçak dünya yörüngesinde uydu nüfusu 2030'a kadar 40.000'in üzerine çıktığında, Star Catcher güç gereksinimlerinde 840 MW'a kadar artış öngörüyor. Mevcut uzay güç kapasitesi ise 10'lar MW düzeyinde.
Star Catcher'ın enerji şebekesi, uyduların yeteneklerini geliştirerek daha uzun süre çalışmasına ve paradan tasarruf etmelerine olanak sağlayacak. Teknolojiyi yer denemeleriyle doğruladıktan sonra, Star Catcher ticari operasyonlara başlatmadan önce 2025'in sonlarında yörüngede bir deneme gerçekleştirecek. Eğer teknoloji başarılı olursa, uydular sahip oldukları enerji kaynaklarıyla sınırlı kalmadan hizmet verebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.