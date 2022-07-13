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    Sık sık sel felaketlerinin yaşandığı Rize’de AFAD’ın afet uygulamasını sadece 900 kişi indirdi

    Rize Valisi Kemal Çeber, Rize'de sel felaketlerinin yoğun şekilde yaşandığını belirterek vatandaşların AFAD Acil Çağrı mobil uygulamasını indirmesini tavsiye etti.
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    Vali'den AFAD'ın Acil Çağrı uygulaması hakkında açıklama
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    İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD tarafından geliştirilen AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması, afet anlarında ve acil durumlarda vatandaşın yardım ihtiyacı için geliştirildi. Uygulama, bulunduğunuz bölgeyi ilgilendiren afet durumları hakkında önceden bildirimler yollayarak uyarılarda bulunuyor. Acil yardıma ihtiyacınız olduğu durumlarda ise kolay bir şekilde yardım çağrısı yapmanıza yardımcı oluyor.

    AFAD’ın Acil Çağrı mobil uygulaması, sık sık sel felaketlerinin yaşandığı Rize’de yeteri kadar ilgi görmedi. Uygulamanın indirilmesi için şehirde tanıtım duyuruları yapıldı. Cami hutbelerinde ve Rize Valiliği tarafından sosyal medyada tanıtımları yapıldı. Tüm bu tanıtımlara rağmen uygulamayı Rize’de sadece 900 kişi indirdi.

    Vali'den vatandaşlara çağrı!

    Rize Valisi Kemal Çeber, şehirde sık sık afet olaylarının yaşandığını ancak AFAD uygulamasının sadece 900 kişi tarafından indirildiğini açıkladı. Vali Çeber, uygulamanın acil çağrı sistemi sayesinde vatandaşların kolay bir şekilde yardım çağrılabildiğini ve konum verileri sayesinde acil müdahale ekiplerinin işinin kolaylaştığını belirtti.

    Vali Çeber, uygulamanın sağladığı avantajlarla ilgili olarak, “Cep telefonlarına indirilen uygulamada, yuvarlak bir butonun etrafında 'yaralıyım', 'enkaz altındayım' veya durumunu anlatan 4 tuş var. Butona bastığı anda sistem o vatandaşımızın zor bir durumda olduğunu ve ulaşılması gerektiğini, konumunu oradan görüyor. Bizim işimizi çokça kolaylaştırıyor. Çünkü afet olduğunda vatandaş arıyor ‘sel geldi’ diyor ama biz onun yerini anlayana kadar bazen 2 saat geçiyor. İşte bu program bu işi çözüyor. Tüm vatandaşlarımızdan bunu cep telefonlarına indirilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Afad Acil Çağr‪ı‬ Afad Acil Çağr‪ı‬ Afad Acil Çağr‪ı‬ Afad Acil Çağr‪ı‬ Business Ücretsiz 23,7 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.icisleri.afad&hl=tr

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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