Valiant süper kahramanları yakın zamanda yeni nesil video oyunlarına kavuşacak

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Son yıllarda süper kahraman konsepti hem sinema hem video oyunları hem de oyuncak sektöründe beklentilerin üzerinde tuttu ve on milyarlarca dolarlık bir model yarattı. Elinde süper kahraman hikayesi olan herkes artık bu sektörlerde gelir peşinde koşmaya başladı.

Yeniden başlıyor

Yaklaşık 2000 civarında süper kahramana sahip olan Valiant platformu Vin Diesel’in başrol oynadığı Bloodshot filminin yanında bir dizi de yeni nesil video oyunu geliştirmeyi planlıyor. Bunun için Blowfish Stüdyoları ile anlaşma sağlandı.

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Valiant evreni Marvel veya DC kadar büyük değil ancak Zephyr, X-O Manowar ve Ninjak gibi popüler olmuş kahramanlar var. Daha önce eski konsollar için oyun geliştiren platform sonrasında büyük bir ara vermişti.

İlk video oyunları popüler Valiant kahramanlarına yer verecek. Sonrasında elde edilecek ilgiye göre Valiant oyun evrenine daha fazla kahraman katılabilecek.

https://www.engadget.com/2019/12/21/valiant-video-games-blowfish/