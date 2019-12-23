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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Valiant süper kahramanları yakın zamanda yeni nesil video oyunlarına kavuşacak

    Süper kahraman trendinden en iyi şekilde yararlanmak isteyen Valiant platformu kahramanlarını raftan indiriyor. Yeni nesil oyun cihazları için popüler yapımlar yolda.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Valiant süper kahramanları yakın zamanda yeni nesil video oyunlarına kavuşacak
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    Son yıllarda süper kahraman konsepti hem sinema hem video oyunları hem de oyuncak sektöründe beklentilerin üzerinde tuttu ve on milyarlarca dolarlık bir model yarattı. Elinde süper kahraman hikayesi olan herkes artık bu sektörlerde gelir peşinde koşmaya başladı.

    Yeniden başlıyor

    Yaklaşık 2000 civarında süper kahramana sahip olan Valiant platformu Vin Diesel’in başrol oynadığı Bloodshot filminin yanında bir dizi de yeni nesil video oyunu geliştirmeyi planlıyor. Bunun için Blowfish Stüdyoları ile anlaşma sağlandı.

    Ayrıca Bkz. "Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek"

    Valiant evreni Marvel veya DC kadar büyük değil ancak Zephyr, X-O Manowar ve Ninjak gibi popüler olmuş kahramanlar var. Daha önce eski konsollar için oyun geliştiren platform sonrasında büyük bir ara vermişti.

    İlk video oyunları popüler Valiant kahramanlarına yer verecek. Sonrasında elde edilecek ilgiye göre Valiant oyun evrenine daha fazla kahraman katılabilecek.



    https://www.engadget.com/2019/12/21/valiant-video-games-blowfish/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 34 dk.
    Ben süper kahramandan bıktım millet izlemekten diğerleri çıkartmaktan bıkmadı.
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    0MG90 1 sa.
    Marvel ve DC dışında süper kahramanlar görmek güzel olur bence
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    ssbrutality 1 sa.
    vaillant kombi sandim bir an
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