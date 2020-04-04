Valorant, Türkçe seslendirme desteği ile geliyor

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League of Legends’in yapımcısı Riot Games, taktiksel FPS oyunu geliştiriyor. Valorant isimli oyunun Türkçe seslendirmeye sahip olacağı açıklandı.

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Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı

Yerelleştirme konusunda Türkiye’de önemli işlere imza atan Riot Games, merakla beklenen Valorant oyununda Türkçe desteğini devam ettiriyor. Oyundaki karakterler farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Oyun içi 13 bin kelime metin, 25 bin oyun dışı metin ve 14 bin kelime seslendirme çevirisi yapıldı. Bu sayıların daha da aratacağı ifade edildi.

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Karakterleri seslendiren ses sanatçıları şu şekilde:

Breach - Umut Tabak

Cypher - Selim Yeğin

Sova - Murat Aydın

Viper - Hümay Güldağ

Phoenix - Onur Kırış

Brimstone - Itri Koşar

Sage - Damla Özüduru

Jett - Berrak Kuş

Omen - Levent Yıldız

Dış Ses - Merih Tangün

Valorant’ın Türkçe seslendirmesinden kısa bir video yayınlandı. Valorant, 7 Nisan tarihinde Kapalı Beta dönemine başlıyor. Türk oyun severler 7 Nisan tarihinde Türkçe seslendirmeli olarak oyunu oynayabilecek.

7 Nisan’da açılacak Kapalı Beta’ya hak kazanmak için şunları yapmak gerekiyor:

Bir Riot hesabı edinmek için kayıt olmak.

Riot hesabını bir Twitch hesabına bağla.

Kapalı Beta etkin hale geldikten sonra erişime hak kazanabilmek için Twitch'te öne çıkarılan belirli VALORANT yayınlarını izlemek.

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