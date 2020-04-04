Valorant, Türkçe seslendirme desteği ile geliyor

League of Legends’in yapımcısı Riot Games, taktiksel FPS oyunu geliştiriyor. Valorant isimli oyunun Türkçe seslendirmeye sahip olacağı açıklandı.İlginizi Çekebilir Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı
Yerelleştirme konusunda Türkiye’de önemli işlere imza atan Riot Games, merakla beklenen Valorant oyununda Türkçe desteğini devam ettiriyor. Oyundaki karakterler farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Oyun içi 13 bin kelime metin, 25 bin oyun dışı metin ve 14 bin kelime seslendirme çevirisi yapıldı. Bu sayıların daha da aratacağı ifade edildi.
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Karakterleri seslendiren ses sanatçıları şu şekilde:
- Breach - Umut Tabak
- Cypher - Selim Yeğin
- Sova - Murat Aydın
- Viper - Hümay Güldağ
- Phoenix - Onur Kırış
- Brimstone - Itri Koşar
- Sage - Damla Özüduru
- Jett - Berrak Kuş
- Omen - Levent Yıldız
- Dış Ses - Merih Tangün
Valorant’ın Türkçe seslendirmesinden kısa bir video yayınlandı. Valorant, 7 Nisan tarihinde Kapalı Beta dönemine başlıyor. Türk oyun severler 7 Nisan tarihinde Türkçe seslendirmeli olarak oyunu oynayabilecek.
7 Nisan’da açılacak Kapalı Beta’ya hak kazanmak için şunları yapmak gerekiyor:
- Bir Riot hesabı edinmek için kayıt olmak.
- Riot hesabını bir Twitch hesabına bağla.
- Kapalı Beta etkin hale geldikten sonra erişime hak kazanabilmek için Twitch'te öne çıkarılan belirli VALORANT yayınlarını izlemek.
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Yıllardır Türk oyuncular üzerinden para kazanıp bir Türkçe altyazı koymayı bile çok gören firmalaraysa yazıklar olsun.
Yanı ben bu oyunu oynamayacağım için benim işime yaramayacak türkçe olması. Bazı firmalarımız elini taşın altına koyarak birçok bağımsız oyunun türkçe çıkmasını sağlıyorlar. Umarım 2A ve 3A oyunların çok daha fazlasının türkçe olduğunu görebiliriz.