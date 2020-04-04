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    Valorant, Türkçe seslendirme desteği ile geliyor

    Riot Games'in 7 Nisan'da Kapalı Beta'sını başlatacağı Valorant isimli taktiksel FPS oyunu, Türkçe metin ve seslendirme seçeneği ile geliyor. Oyundaki tüm karakterler Türkçe sese sahip.
    4 gün
    3,9b
    1
    25
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Valorant, Türkçe seslendirme desteği ile geliyor
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    League of Legends’in yapımcısı Riot Games, taktiksel FPS oyunu geliştiriyor. Valorant isimli oyunun Türkçe seslendirmeye sahip olacağı açıklandı.

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    Yerelleştirme konusunda Türkiye’de önemli işlere imza atan Riot Games, merakla beklenen Valorant oyununda Türkçe desteğini devam ettiriyor. Oyundaki karakterler farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Oyun içi 13 bin kelime metin, 25 bin oyun dışı metin ve 14 bin kelime seslendirme çevirisi yapıldı. Bu sayıların daha da aratacağı ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Bir ücretsiz oyun da GOG’dan! Symmetry adlı hayatta kalma simülasyonu ücretsiz oldu"

    Karakterleri seslendiren ses sanatçıları şu şekilde:

    • Breach - Umut Tabak
    • Cypher - Selim Yeğin
    • Sova - Murat Aydın
    • Viper - Hümay Güldağ
    • Phoenix - Onur Kırış
    • Brimstone - Itri Koşar
    • Sage - Damla Özüduru
    • Jett - Berrak Kuş
    • Omen - Levent Yıldız
    • Dış Ses - Merih Tangün

    Valorant’ın Türkçe seslendirmesinden kısa bir video yayınlandı. Valorant, 7 Nisan tarihinde Kapalı Beta dönemine başlıyor. Türk oyun severler 7 Nisan tarihinde Türkçe seslendirmeli olarak oyunu oynayabilecek.

    7 Nisan’da açılacak Kapalı Beta’ya hak kazanmak için şunları yapmak gerekiyor:

    • Bir Riot hesabı edinmek için kayıt olmak.
    • Riot hesabını bir Twitch hesabına bağla.
    • Kapalı Beta etkin hale geldikten sonra erişime hak kazanabilmek için Twitch'te öne çıkarılan belirli VALORANT yayınlarını izlemek.


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 4 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Riot'a helal olsun.

    Yıllardır Türk oyuncular üzerinden para kazanıp bir Türkçe altyazı koymayı bile çok gören firmalaraysa yazıklar olsun.
    2 Yanıt Yanıtla +42
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    Türk Teknik (Kadir BOZ) 4 gün evlbleef
    Sırf para hırsı yüzünden hikayeli oyunlara altyazı bile eklemiyorlar, bazı online tabanlı firmalar oyunlara dublaj yapıyorlar eyvallah buda bir şeydir ama ben sevmiyorum online oyunları.
    Yanı ben bu oyunu oynamayacağım için benim işime yaramayacak türkçe olması. Bazı firmalarımız elini taşın altına koyarak birçok bağımsız oyunun türkçe çıkmasını sağlıyorlar. Umarım 2A ve 3A oyunların çok daha fazlasının türkçe olduğunu görebiliriz.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün
    Singleplayer hikayeli oyunlarina da bu desteği verirlerse lolle alakası olmayan benim gibi insanları kazanirlar
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Paetzold (Ramazan ş.) 1 gün
    Twitch'te oynamayan yok sanırım oyunu
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    TR sunucuları yine yok
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    niyazieser 1 gün yeni yorumcu
    oyun güzel birşeye benziyor gelsinde deneyelim
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    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 2 gün
    Zuladan kötü grafikleri var diyenler cs den kötü veya iyi diyenler elbet olacak. Bir insanın öncelikle eleştirmesi için ufkunun geniş olması lazım dar görüşler çarçevesinde belli bir oyun fanı olarak yorumlar görmek elbet mümkün. Örnek fortnite ilk çıktığında herkes bu ne yeaaa diyordu ve bedava bir dağıtım fakat oyun içi satın almalara bakınca ve oynanma oranlarına bakınca diğer hayatta kalma oyunlarının önüne birden çıkıverdi. İş sadece grafikte bitmediğini düşünmek lazım tabi düşünmek için öncelikle zeka gelişimini zihinsel ve bilişsel olgunluğa erişmiş bir birey olmak gerekli. Riot burda stratejik davranıp bu şekilde piyasaya girecek yeni soluk olacak ve firma bu taraftada kendisine yer bulup bütçesine iyi şekilde dolduracaktır.
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    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    çoooook güzel bir oyuna benziyor hayırlısı olsun .
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    DH Misafiri 2 gün
    Türkiye sunucuları var kapalı beta da yurt dışı sunucuları kullanılacak sadece. Riot bu süreçte altyapıları genişletiyor. Yazın tam sürümde Türkiyedeki sunucular kullanılacak
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    seslendirme güzel ama. oyun cacık
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    DH Misafiri 2 gün
    TR sunucuları yine yok... 50ms ping ile ölmeye devam.
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    DH Misafiri 2 gün
    Bu durumun nedeni Riot Games Türkiye Ofisi olması
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    DH Misafiri 3 gün
    Warface'in Türkiye sunucusunda oynamış biri olarak söylemeliyimki seslendirmeler çok amatör geliyor. Daha kaliteli işler bekleyenlerdenim.
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    3932 kez okundu.
    21 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    valorant, türkçe ve
    4 etiket daha türkçe seslendirme türkçe dublaj riot games Yazılım
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