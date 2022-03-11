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    Valve, Steam Deck için ilk Windows sürücülerini paylaşmaya başladı

    Geçtiğimiz Temmuz ayında yeni el konsolu Steam Deck'i tanıtan Valve, cihazın işletim sistemi konusunda kullanıcıları özgür bıraktı. Şirket cihazın ilk Windows sürücülerini paylaşmaya başladı.
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    Valve, Steam Deck'in Windows sürücülerini paylaştı
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    Mobil yonga setlerinin gelişmesi ile birlikte büyük teknoloji şirketlerinden yeni el konsolları görmeye başladık. Bu isimler arasından Steam Deck konsolu ile sektöre iddialı bir şekilde giriş yapan Valve, Linux tabanlı SteamOS işletim sistemi ile kullanıcılara sunulan yeni cihaz için ilk Windows sürücülerini paylaşmaya başladı.

    Yakında Windows 11'i de destekleyecek

    Yeni el konsolu henüz çift önyükleme desteğine sahip olmasa da kullanıcılara açık bir kapı bırakan Valve, bilindiği üzere konsola Windows yüklenmesine izin veriyor. Böylelikle dileyen kullanıcılar cihazın kısıtlı oyun kütüphanesini geride bırakarak Steam’in Windows desteğine sahip birçok oyununa ve Microsoft'un Game Pass sistemine ulaşabiliyor.

    Cihaz için paylaşılan sürücülerin Windows 10 ile uyumlu olduğunu ve GPU, Wi-Fi, Bluetooth donanımlarını içerdiğini söyleyen Valve’ın, ses sürücüleri konusunda AMD ile çalışmaya devam ettiğini bildiriliyor. Bununla birlikte yakında Windows 11 için zorunlu olan fTPM desteğini etkinleştirecek bir BIOS güncellemesi paylaşmayı planlayan şirket, yeni işletim sistemine de destek sunacak. 

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