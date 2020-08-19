Verimliliğe oynayan MediaTek Dimensity 800U yonga seti tanıtıldı

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MediaTek’in fırtınaya dönüşecek 5G trendinde yer almak için hazırladığı Dimensity yonga seti serisi oldukça büyük ilgi görüyor. Firma serideki yonga setlerini farklı konfigürasyonlarda geliştirmeye devam ediyor.

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MediaTek Dimensity 800U neler sunuyor?

Henüz tanıtılan 7nm sürecindeki MediaTek Dimensity 800U biraz daha orta ve orta alt seviyeye verimli 5G çözümü sunacak. Yonga setinin öne çıkan noktası ise iki SIM kartta da aynı anda 5G bağlantısı sunabilmesi. Ayrıca uzak ve yakın 5G bağlantı desteği, ağ üzerinden ses iletimi ve ağ durumuna göre yönetilebilir faaliyet modu ile enerji tasarrufu şeklinde avantajları mevcut.

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Donanım tarafında 2 adet Cortex-A76 çekirdeği 2.4GHz hızında, 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ise 2GHz hızında çalışıyor. Mali-G57 grafik birimi yanında bağımsız bir yapay zeka işlemcisi ve LPDDR4x bellek desteği yer alıyor. Dimensity 800 yonga setinde 4+4 çekirdek dizilimi mevcuttu.

Yonga seti 120Hz Full HD+ ekran çözünürlüğü, 64MP çözünürlüğe kadar sensör, çift mikrofon ile gürültü azaltma desteği, sesle uyandırma gibi özelliklere de sahip. Dimensity 800U kısa süre içerisinde ilk ürünlerde kendisine yer bulacak.

https://www.techpowerup.com/271106/mediatek-introduces-dimensity-800u-5g-soc

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