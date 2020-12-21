ViewSonic monitörleri renk körlüğü testlerine temel oluşturacak

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Kırmızı, yeşil veya mavi renklerden bir veya bir kaçını algılayamama problemi olarak ortaya çıkan renk körlüğü yaygın rahatsızlıklardan birisi olarak kabul ediliyor. Özellikle görüntüleme ekipmanları üreticileri bunu dikkate alıyor.

ViewSonic’den büyük başarı

Büyük ekran üreticilerinden ViewSonic yeni ColorPro profesyonel monitör modelleri ile renk körlüğü problemi olan kullanıcılar için gelişmiş bir filtreleme sunuyor. Geleneksel monitörler sadece tüm renk kombinasyonlarını değiştirirken ViewSonic ise renk problemi olanların göremediği tüm renkleri değiştiren bir algoritma geliştirmiş.

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ViewSonic VP2468a, VP2768a ve VP3481a monitörleri iki farklı mod ile geliyor. Filtre modu son kullanıcıya renk körlüğü dostu bir renk skalası çıkarıyor. Geliştirici modu ise simülasyon oluşturarak içerik üreticilerine yardımcı oluyor.

Global güvenlik ve kalite organizasyonu TÜV SÜD yakın zamanda ekranlarda kullanılan renk körlüğü özellikleri için bir test oluşturmak istiyor. Bunun için de ViewSonic seçildi ve sektörde bu bir ilk.

Yapılan ilk testlerde ViewSonic monitörleri ortalama yüzde 70-75 arasında ve en üst noktada da yüzde 90 başarı oranına ulaşıyor. Elde edilen bu bulgular ile TÜV TÜD renk körlüğü algoritma testleri hazırlanacak ve kullanıma sunulacak.

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