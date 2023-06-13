Vision Pro'nun duyurulması Apple'ın değerini 3 trilyon dolara yaklaştırdı

Apple'ın Vision Pro duyurusu borsada da etkisini göstermeye başladı. Şirketin hisseleri Pazartesi gününü Ocak 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyede kapattı. Apple hisseleri %1.6'lık artışla 183.79 dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı.
Apple hisselerinin yükselişe geçmesiyle birlikte şirketin piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaştı. Cupertinolu dev şu anda 2.89 trilyon dolar değere sahip. Rüzgarı arkasına alan firmanın önümüzdeki haftalarda 3 trilyon dolar barajını aşması bekleniyor.
Sektör için itici güç olarak görülüyor
Vision Pro'nun duyurulması inceleme fırsatı bulan bazı kişileri etkilememiş olsa da uzmanlar, gözlüğün tüm artırılmış gerçeklik teknolojisi sektörü için önemli bir itici güç olacağına ve Apple için önemli bir gelir kaynağı daha oluşturacağına inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi