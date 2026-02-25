Vivo, 12.000 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yakında 10.000 mAh ve üstü bataryaya sahip telefonlar arasına bir Vivo modeli de katılabilir. Bir sızıntı kaynağına göre şirket şu anda bu kapasitede bir cihaz üzerinde testler yapıyor.

Vivo, dev bataryalı telefon yarışına katılıyor

Weibo’da paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Vivo’nun 10.000 mAh üstü kapasiteli batarya taşıyan bir telefonu denediğini öne sürdü. İddiaya göre cihazda 4.53V tek hücreli silikon batarya bulunuyor. Kaynak, bataryanın nominal kapasitesini 10.000 mAh olarak belirtilirken, tipik kapasitesinin 11.000 mAh ile 12.000 mAh arasında olabileceğini söylüyor.

Bu modelin kısa vadede piyasaya sürülmesi beklenmiyor çünkü kapsamlı test süreçlerinden geçmesi gerekiyor. Ayrıca amiral gemisi bir cihaz olma ihtimali düşük, daha çok orta segmentte ya da Vivo’nun alt markası olan iQOO çatısı altında piyasaya çıkabilir.

Son aylarda birçok üretici 10.000 mAh ve üzeri bataryaya sahip telefonlar tanıttı. Örneğin Honor, 10.000 mAh bataryalı Win ve Win RT modellerini duyurduktan sonra 10.080 mAh kapasiteli Honor Power 2 modelini piyasaya sürdü. Ayrıca 10.001 mAh bataryaya sahip Realme P4 Power da bu kategoriye katılmış durumda.

