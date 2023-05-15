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    Anlık Bildirim

    Vivo iQOO Neo 8 Pro test edildi: AnTuTu'nun yeni lideri

    Vivo merkezli iQOO'nun amiral gemisi telefonu iQOO Neo 8 Pro, popüler kıyaslama platformu AnTuTu'da test edildi. Yeni cihaz, performansıyla şaşırtabilir. İşte detaylar
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    Vivo iQOO Neo 8 Pro test edildi: AnTuTu'nun yeni lideri Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun alt markalarından iQOO, yeni amiral gemisi iQOO Neo 8 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro için heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin amiral gemisi modeli iQOO Neo 8 Pro AnTuTu'da test edildi. 

    Vivo iQOO Neo 8 Pro test edildi

    Bilmeyenler için amiral gemisi rekabetine giriş yapmaya hazırlanan iQOO Neo 8 Pro, Neo serisindeki ilk Pro serisi model olacak. Hatırlayacak olursak mevcut sızıntılar, yeni akıllı telefonun MediaTek Dimensity 9200+ platformundan güç alacağını bizlere gösterdi. Bugün paylaşılan AnTuTu sonuçları ise bu bilgileri doğruluyor diyebiliriz. 

    Vivo iQOO Neo 8 Pro test edildi: AnTuTu'nun yeni lideri Tam Boyutta Gör
    Bildirilenle göre iQOO Neo 8 Pro, popüler kıyaslama platformu AnTuTu'da 1.363.206 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile söz konusu skorun şimdiye kadarki en yüksek AnTuTu puanı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bu skor, oyun odaklı ASUS ROG Phone 7 serisinin elde ettiği 1.330.011 puandan bile daha yüksek.

    Ayrıca tanıtım görseli, AnTuTu testlerinin iQOO Neo 8 Pro'nun 16GB + 512GB modeli kullanılarak gerçekleştirildiğini söylüyor. Başka bir deyişle, cihazın 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama özelliğine sahip olduğu onaylandı diyebiliriz. Sızıntılara göre iQOO Neo 8 Pro'nun ön tarafta 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olacak. 

    Kamera bölümünde ise 50MP birincil sensör tarafından yönetilen üçlü kamera sistemi ile vitrine çıkacak. iQOO Neo 8 serisi hakkında merak edilen tüm detayların, 23 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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