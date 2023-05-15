Vivo iQOO Neo 8 Pro test edildi: AnTuTu'nun yeni lideri

Vivo iQOO Neo 8 Pro test edildi
Bilmeyenler için amiral gemisi rekabetine giriş yapmaya hazırlanan iQOO Neo 8 Pro, Neo serisindeki ilk Pro serisi model olacak. Hatırlayacak olursak mevcut sızıntılar, yeni akıllı telefonun MediaTek Dimensity 9200+ platformundan güç alacağını bizlere gösterdi. Bugün paylaşılan AnTuTu sonuçları ise bu bilgileri doğruluyor diyebiliriz.
Ayrıca tanıtım görseli, AnTuTu testlerinin iQOO Neo 8 Pro'nun 16GB + 512GB modeli kullanılarak gerçekleştirildiğini söylüyor. Başka bir deyişle, cihazın 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama özelliğine sahip olduğu onaylandı diyebiliriz. Sızıntılara göre iQOO Neo 8 Pro'nun ön tarafta 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olacak.
Kamera bölümünde ise 50MP birincil sensör tarafından yönetilen üçlü kamera sistemi ile vitrine çıkacak. iQOO Neo 8 serisi hakkında merak edilen tüm detayların, 23 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.