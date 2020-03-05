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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, yeni amiral gemisini 10 Mart tarihinde tanıtmaya hazırlanırken, NEX 3s 5G adlı modelin resmi tanıtım videosu da bugün yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı
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    Teknoloji üreticisi vivo, 10 Mart tarihinde yeni akıllı telefon modeli vivo NEX 3s 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket bugün cihazın ilk resmi tanıtım videosunu paylaştı ve şelale ekrana dikkat çekti.

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    Şelale ekrana vurgu yapılmış

    vivo'nun Pekin'de yapacağı lansman etkinliğinin sloganı ise "geleceğin sınırı yoktur" olacak. Şirket yeni yayınladığı vivo NEX 3s 5G tanıtım videosunda, 6.89 inçlik Super AMOLED ekrana odaklanırken, cihazın 80 derecelik eğime sahip bir ekranla geleceği belirtiliyor. vivo NEX 3s'nin yükseltilmiş bir versiyonu olan akıllı telefonun, bu cihazla benzer bir tasarımla geleceğini görüyoruz.

    Cihazın onaylanan diğer özellikleri arasında ise 8GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, Snapdragon 865 işlemci yer alıyor. 16 MP'lik ön kameraya sahip olan akıllı telefonun, 65 MP ana, 13 MP süper geniş açı, 13 MP telefoto lens olmak üzere üçlü arka kamera ile gelmesi bekleniyor. 4.500 mAh kapasiteli pil barındıracak olan vivo NEX 3s 5G'nin hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



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