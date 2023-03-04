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    Anlık Bildirim

    Vivo, konuşmayı işaret diline dönüştüren uygulamasını duyurdu

    Çin’in önemli akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Vivo, yaptığı bir etkinlikte konuşmayı işaret diline gerçek zamanlı olarak dönüştüren uygulamasını duyurdu.
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    Vivo’nun yeni uygulaması konuşmayı işaret diline dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Bugün Dünya İşitme Günü ve Vivo, konuşmayı gerçek zamanlı olarak hem işaret diline hem de metne dönüştüren yeni Sign Language Interpreter uygulamasını resmen duyurdu. Uygulama, Vivo’nun akıllı telefonlarında kullandığı OriginOS işletim sistemli modellerinde yer alacak.

    Vivo'dan engelleri kaldıran uygulama

    “İşitme engelli yüksek bir duvar ise Sign Language Interpreter size bir pencere açmaya çalışıyor” ifadeleriyle duyurulan uygulama, çift yönlü bir iletişimi mümkün kılıyor. Yani uygulama konuşmanızı doğrudan işaret diline ve yazıya çevirebildiği gibi bunun tam tersini de yapabiliyor.

    Öte yandan işaret dili tanıma teknolojileri uzunca bir süredir gelişmekte zorluk yaşıyordu. Zira geliştiriciler bu benzersiz dili tanımlamada zorluk çekiyor, hareketlerin yönlerini, düzenini ve şekillerini aktarmakta zayıf kalıyordu. Ancak OrginOS ekibi bu zorlukların üstesinden başarıyla geldi ve işaret dili tanıma teknolojisinde önemli ilerleme kaydetti. Uygulama halihazırda 1200 işaret dili kelimesini tanılayabiliyor ve bunu yüzde 80’in üzerinde doğrulukla başarıyor. Vivo, OrginOS ekibinin uygulamayı geliştirmeye devam edeceklerinin altını çiziyor. Şimdilik bu özellik Çince dilinde kullanılabiliyor olsa da daha fazla pazara açılması da olası duruyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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