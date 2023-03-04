Vivo, konuşmayı işaret diline dönüştüren uygulamasını duyurdu

Tam Boyutta Gör Bugün Dünya İşitme Günü ve Vivo, konuşmayı gerçek zamanlı olarak hem işaret diline hem de metne dönüştüren yeni Sign Language Interpreter uygulamasını resmen duyurdu. Uygulama, Vivo’nun akıllı telefonlarında kullandığı OriginOS işletim sistemli modellerinde yer alacak.

Vivo'dan engelleri kaldıran uygulama

“İşitme engelli yüksek bir duvar ise Sign Language Interpreter size bir pencere açmaya çalışıyor” ifadeleriyle duyurulan uygulama, çift yönlü bir iletişimi mümkün kılıyor. Yani uygulama konuşmanızı doğrudan işaret diline ve yazıya çevirebildiği gibi bunun tam tersini de yapabiliyor.

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Öte yandan işaret dili tanıma teknolojileri uzunca bir süredir gelişmekte zorluk yaşıyordu. Zira geliştiriciler bu benzersiz dili tanımlamada zorluk çekiyor, hareketlerin yönlerini, düzenini ve şekillerini aktarmakta zayıf kalıyordu. Ancak OrginOS ekibi bu zorlukların üstesinden başarıyla geldi ve işaret dili tanıma teknolojisinde önemli ilerleme kaydetti. Uygulama halihazırda 1200 işaret dili kelimesini tanılayabiliyor ve bunu yüzde 80’in üzerinde doğrulukla başarıyor. Vivo, OrginOS ekibinin uygulamayı geliştirmeye devam edeceklerinin altını çiziyor. Şimdilik bu özellik Çince dilinde kullanılabiliyor olsa da daha fazla pazara açılması da olası duruyor.

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