Vivo Pad 2'nin özellikleri sızdı: 144 Hz ekran ve Dimensity 9000 işlemciyle geliyor

Tam Boyutta Gör Vivo ilk tabletini geçtiğimiz yılın Nisan ayında piyasaya sürmüştü. Çinli markanın şimdi de cihazın devam modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Mobil cihaz sektörünün güvenilir kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Vivo Pad 2 hakkında bazı detaylar verdi.

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Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni model MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden güç alacak. Bu arada TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemcinin 7 Şubat resmi tanıtımı yapılan OnePlus Pad tablette de kullanıldığını hatırlatalım.

Daha iyi ekran taşıyacak

Şirketin Vivo Pad 2'de 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 12 inç LCD ekran kullanacağı ifade ediliyor. Hatırlayacağınız üzere ilk piyasaya sürülen Vivo Pad modelinde 11 inçlik bir LCD panele yer verilmişti.

Ne yazık ki Vivo Pad 2'nin lansman tarihi konusunda henüz bir detay yok. Yeni tablet muhtemelen Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip katlanabilir akıllı telefonlarla aynı zamanda çıkış yapacak. Etkinliğin Nisan ayında yapılması bekleniyor.

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Vivo Pad 2, 12 inç 144 Hz ekran ve Dimensity 9000 ile geliyor