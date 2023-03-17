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    Vivo Pad 2'nin özellikleri sızdı: 144 Hz ekran ve Dimensity 9000 işlemciyle geliyor

    Çinli Vivo markası ürün portföyünü yeni bir tabletle genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı Vivo Pad 2'nin yonga seti ve ekranıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.
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    Vivo Pad 2, 12 inç 144 Hz ekran ve Dimensity 9000 ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Vivo ilk tabletini geçtiğimiz yılın Nisan ayında piyasaya sürmüştü. Çinli markanın şimdi de cihazın devam modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Mobil cihaz sektörünün güvenilir kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Vivo Pad 2 hakkında bazı detaylar verdi.

    Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni model MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden güç alacak. Bu arada TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemcinin 7 Şubat resmi tanıtımı yapılan OnePlus Pad tablette de kullanıldığını hatırlatalım.

    Vivo Pad 2, 12 inç 144 Hz ekran ve Dimensity 9000 ile geliyor

    Daha iyi ekran taşıyacak

    Şirketin Vivo Pad 2'de 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 12 inç LCD ekran kullanacağı ifade ediliyor. Hatırlayacağınız üzere ilk piyasaya sürülen Vivo Pad modelinde 11 inçlik bir LCD panele yer verilmişti.

    Ne yazık ki Vivo Pad 2'nin lansman tarihi konusunda henüz bir detay yok. Yeni tablet muhtemelen Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip katlanabilir akıllı telefonlarla aynı zamanda çıkış yapacak. Etkinliğin Nisan ayında yapılması bekleniyor.

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    ugah6aiw 11 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 12 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 13 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 13 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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