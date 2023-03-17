Vivo Pad 2'nin özellikleri sızdı: 144 Hz ekran ve Dimensity 9000 işlemciyle geliyor

Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni model MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden güç alacak. Bu arada TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemcinin 7 Şubat resmi tanıtımı yapılan OnePlus Pad tablette de kullanıldığını hatırlatalım.
Daha iyi ekran taşıyacak
Şirketin Vivo Pad 2'de 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 12 inç LCD ekran kullanacağı ifade ediliyor. Hatırlayacağınız üzere ilk piyasaya sürülen Vivo Pad modelinde 11 inçlik bir LCD panele yer verilmişti.
Ne yazık ki Vivo Pad 2'nin lansman tarihi konusunda henüz bir detay yok. Yeni tablet muhtemelen Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip katlanabilir akıllı telefonlarla aynı zamanda çıkış yapacak. Etkinliğin Nisan ayında yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)