Vivo X80 ve X80 Pro'nun global versiyonları geliyor

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Vivo X80 birkaç gün önce tanıtılmıştı. Ancak şimdi hem Vivo X80 hem de Vivo X80 Pro global sürümleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. FCC ve NBTC sertifika sitelerinde görünen global Vivo X80 ve X80 Pro modelleri yakında tüm dünyada satışa sunulacak.

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Vivo X80 ve X80 Pro'nun global sürümleri ne sunacak?

Vivo, 8 Mayıs'ta Vivo X80'in küresel versiyonunu piyasaya sürecek. X80 Pro ise 18 Mayıs'ta karşımızda olacak. Ancak iki cihaz da şimdiden FCC ve NBTC sertifika sitelerinde göründü. Tabi bazı özellikleri de ortaya çıktı.

V2144 model numarasını taşıyan Vivo X80 ve V2145 model numaralı X80 Pro'nun global sürümleri 5G bağlantı ve çift SIM desteği sunuyor. İki cihazda da 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç büyüklüğünde E5 AMOLED ekranlar kullanan Vivo, X80 için FHD+ kalitesinde görüntüler sunarken, X80 Pro'da QHD+ çözünürlüğü sunulacak. Ancak iki cihazda da %100 P3 renk gamı bulunacak.

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Vivo X80'ın global sürümü görünüşe göre Sony IMX866 ana kamera ile gelirken, 12MP + 12MP olmak üzere iki adet ek kameraya da sahip olacak. X80 Pro ise 50MP Samsung GNV 1G ana kamerayı kullanıyor. Ancak bu sefer bu kameraya 48MP + 12MP + 8MP olmak üzere üç kamera eşlik ediyor. Yani X80 Pro'nun global sürümü kamera tarafında fark açacak gibi duruyor.

İşlemci tarafında Vivo X80'ın global sürümünde Dimensity 9000 yonga setini kullanan Vivo, X80 Pro için Snapdragon 8 Gen 1'i tercih etmiş. Ancak her iki cihazda da 8GB ve 12GB LPDDR5 RAM bellek seçenekleri bulunuyor. Yine iki cihazda da 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama bulunacak. Ancak Pro versiyonunda 512GB depolama seçeneği de sunulacak. Pil tarafında X80 4500mAh'lik bir bataryayla gelirken, X80 Pro 4700mAh'lik bir batarya sunuyor. Tabi her ikisi de 80W hızlı şarj destekli.

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Vivo X80 ve X80 Pro'nun global versiyonu geliyor