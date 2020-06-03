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    Vivo TWS Neo kulaklıklar tanıtıldı

    Vivo TWS Neo tam kablosuz kulaklık modeli Qualcomm’un QC51xx serisi bağlantı yongasını kullanan ilk ürün oldu. Yüksek ses kalitesi, yapay zeka gürültü engelleme; özellikleri arasında.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Vivo TWS Neo kulaklıklar tanıtıldı
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    Dün itibariyle X50 serisi akıllı telefonlarını tanıtan Vivo’nun bir de tam kablosuz kulaklık modeli vardı. Vivo TWS Neo kulaklıklar Qualcomm’un QC51xx serisi bağlantı yongasını kullanan ilk ürün oldu.

    Vivo TWS Neo özellikleri ve fiyatı

    Vivo TWS Neo kulaklık modeli 14.2mm dinamik sürücüler kullanıyor ve ses kalitesini en üst düzeye çekiyor. Yüksek frekans ve bass için sürücü farklı modlara sahip. Yapay zeka destekli dijital gürültü engelleme ise daha iyi bir ses tecrübesi sunuyor.

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    Qualcomm’un QCC51xx serisi bağlantı yongası; Bluetooth 5.2 ile daha verimli bağlantı, aptX Adaptive teknolojisi ile CD kalitesine yakın ses, 88ms gecikme süresi ile oyunlarda optimal performans gibi özelliklere sahip.

    IP54 ile terlemeye karşı dayanıklı olan Vivo TWS Neo modeli tek şarj ile 4.4 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kılıf ise ekstradan 23 saat daha süre ekliyor. Dokunmatik dış yüzey ile ses kontrolleri ve dijital asistan aktive etme mümkün. Vivo TWS Neo kulaklık modeli 70$ gibi oldukça uygun bir fiyata sahip.

     



    https://www.engadget.com/vivo-x50-pro-gimbal-camera-stabilization-152138632.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 16 dk. yeni yorumcu
    Yapay zeka destekli dijital gürültü engelleme özelliği ile ne kastediliyor ve dokunmatik dış yüzey nasıl sesi kontrol ediyor bilemedim ve 70$ Da vivo için az bir para değil buna değer mi bilmiyorum ???>?
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