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    Vivo V25e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo'nun yeni akıllı telefonu V25e tanıtıldı. Sunlight Gold ve Diamond Black isimli iki farklı renk seçeneğiyle tanıtılan telefon, MediaTek Helio G99'dan güç alıyor.
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    Vivo V25e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Vivo V25 Pro'yu piyasaya süren şirket bugün serinin yeni telefonu V25e'yi tanıttı. İşte Sunlight Gold ve Diamond Black olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek telefonun detayları:

    İşte Vivo V25e'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

    Vivo V25e, 90Hz yenileme hızı, su damlası çentikli kesme ve HDR10+ ile 6.44 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip. MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alan telefon, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolamaya sahip.

    Vivo V25e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Telefon, kutudan çıktığı andan itibaren Android 12 tabanlı Funtouch OS'u çalıştıracak. Vivo V25e, OIS ve LED flaşlı 64MP birincil sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensör ile arkada üçlü kamera kurulumuna sahip.

    Telefonun selfie'ler ve görüntülü sohbetler için 32MP ön kamera sensörü bulunmakta. 159.20×74.20×7.79mm ölçülerine ve 183 gram ağırlığına sahip telefon 44W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil bulundurmakta. Yaklaşık 351 dolarlık fiyat etiketiyle 26 Eylül'de satışa sunulması beklenen telefonun küresel pazarda satılıp satılmayacağı henüz belli değil.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 7 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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