Vivo V25e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Vivo V25 Pro'yu piyasaya süren şirket bugün serinin yeni telefonu V25e'yi tanıttı. İşte Sunlight Gold ve Diamond Black olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek telefonun detayları:

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İşte Vivo V25e'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

Vivo V25e, 90Hz yenileme hızı, su damlası çentikli kesme ve HDR10+ ile 6.44 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip. MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alan telefon, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolamaya sahip.

Telefon, kutudan çıktığı andan itibaren Android 12 tabanlı Funtouch OS'u çalıştıracak. Vivo V25e, OIS ve LED flaşlı 64MP birincil sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensör ile arkada üçlü kamera kurulumuna sahip.

Telefonun selfie'ler ve görüntülü sohbetler için 32MP ön kamera sensörü bulunmakta. 159.20×74.20×7.79mm ölçülerine ve 183 gram ağırlığına sahip telefon 44W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil bulundurmakta. Yaklaşık 351 dolarlık fiyat etiketiyle 26 Eylül'de satışa sunulması beklenen telefonun küresel pazarda satılıp satılmayacağı henüz belli değil.

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