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    Vivo V29 Pro teaser görüntüleri sızdı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Vivo, merakla beklenen Vivo V29 Pro modeli hakkında yeni detaylar paylaştı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak? İşte Vivo V29 Pro hakkında tüm bildiklerimiz...
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    Vivo V29 Pro teaser görüntüleri sızdı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mart ayında Vivo V27 serisini kullanıcıların beğenisine sunan Vivo, yakında V29 Pro modelini de vitrine çıkaracak. Bu bağlamda Haziran ayında piyasaya sürülmesi tahmin edilen Vivo V29 serisinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Vivo, merakla beklenen Vivo V29 Pro'nun bazı özelliklerine açıklık getirdi. 

    Vivo V29 Pro teaser görüntüleri paylaşıldı

    Kısa süre önce yapılan duyuruda Vivo, Vivo V29 Pro'nun, ön tarafta 1080p çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında OLED ekrandan güç alacağını doğruladı. Cihazın kalbinde ise 66W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ve Android 13 destekli Funtouch 13 işletim sistemi yer alacak.

    Kamera bölümünde ise Vivo V29 Pro, 64 MP üçlü arka kamera ve görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 50 MP ön kamera ile vitrine çıkacak. Vivo, bu sensörlerin detaylarını paylaşmamış olsa da, V27 Pro ile karşılaştırıldığında, önemli yükseltmeler içereceği belirtiliyor. 

    Paylaşılan görüntüye bakarsak, Vivo V29 Pro'nun ön ve arka bölümde kavisli kenarlara sahip olacağını görüyoruz. Cihazın ses ve güç tuşları ise sol tarafa yerleştirilmiş. Mevcut sızıntılara göre yeni cihazın, kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Ancak bu detayın henüz doğrulanmadığını belirtelim. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki günlerde açığa çıkması bekleniyor.

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    F
    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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