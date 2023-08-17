Vivo V29e 5G netleşmeye başladı! İşte beklenen özellikler

Vivo V29e 5G özellikleri netleşmeye başladı
Aktarıldığı kadarıyla Vivo V29e çift tonlu şık bir bir arka panele sahip olacak. Öyle ki görüntülere baktığımızda, sağ bölümde deri dokusu, sol bölümde ise hafif geometrik şekillerle parlak bir yüzey tercih edilmiş. Arka panelin hemen üstünde ise altın rengiyle vurgulanan iki kamera halkası bulunuyor. Buradaki sensörlerin detayları henüz onaylanmadı.
Vivo V29e modelinin kutusundan Snapdragon 480 5G, 80W şarj destekli 4.600mAh pil ve Android 13 ve ile çıkması bekleniyor. Daha önce Vivo, yeni telefonu için Ağustos ayına işaret etmişti. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde resmiyete kavuştuğunu görebiliriz. Vivo V29e 5G modelinin 360 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.