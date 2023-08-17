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    Vivo V29e 5G netleşmeye başladı! İşte beklenen özellikler

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Vivo V29e 5G özellikleri netleşmeye başladı. Peki tasarımıyla sınırları zorlayacak telefon neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz 
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    Vivo V29e 5G netleşmeye başladı! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Vivo, giriş ve orta sınıf telefon pazarında ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Öyle ki Çinli üretici, kısa süre önce Vivo V29 5G modelini duyurmuştu. Son olarak Vivo V29 serisinin yeni üyesi Vivo V29e 5G'nin tanıtım tarihi ve özellikleri açıklandı.

    Vivo V29e 5G özellikleri netleşmeye başladı

    Aktarıldığı kadarıyla Vivo V29e çift tonlu şık bir bir arka panele sahip olacak. Öyle ki görüntülere baktığımızda, sağ bölümde deri dokusu, sol bölümde ise hafif geometrik şekillerle parlak bir yüzey tercih edilmiş. Arka panelin hemen üstünde ise altın rengiyle vurgulanan iki kamera halkası bulunuyor. Buradaki sensörlerin detayları henüz onaylanmadı. 

    Vivo V29e 5G netleşmeye başladı! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Vivo V29e ön tarafında 58,7 derecelik bir kavis ile delikli bir ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise 120Hz yenileme hızı eşlik edecek. 0,757 mm kalınlığa sahip olacak telefonun, otomatik göz odaklama teknolojisine sahip 50 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor. Arka bölümde ise kuvvetle muhtemel OIS destekli 64 MP birincil arka kamera yer alacak.

    Vivo V29e modelinin kutusundan Snapdragon 480 5G80W şarj destekli 4.600mAh pil ve Android 13 ve ile çıkması bekleniyor. Daha önce Vivo, yeni telefonu için Ağustos ayına işaret etmişti. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde resmiyete kavuştuğunu görebiliriz. Vivo V29e 5G modelinin 360 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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