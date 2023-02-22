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    Vivo X Fold 2 özellikleri sızdırıldı: Sınıfının en güçlüsü

    Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili ilk katlanabilir telefon Vivo X Fold 2'nin yeni özellikleri açıklandı. Yaklaşan telefon, hem performans hem de kullanım deneyimi konusunda önemli geliştirmeler sunacak.
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    Vivo X Fold 2 özellikleri sızdırıldı: Sınıfının en güçlüsü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Nisan ayında ilk katlanabilir telefonu Vivo X Fold modelini piyasaya süren Vivo, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Çinli dev şimdi de dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 2’li katlanabilir telefonu, Vivo X Fold 2 modelini duyurmaya hazırlanıyor.  Bugün tanınan sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yaklaşan cihazın özelliklerine açıklık getirdi.

    Vivo X Fold 2 neler sunacak?

    Bilindiği üzere katlanabilir akıllı telefon pazarında yaşanan rekabet, yeni modellerin duyurulması ile her geçen gün artıyor. Bu bağlamda pazarında öncülerinden Samsung’un Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak görünüşe göre Vivo, en hızlı katlanabilir telefon unvanı konusunda Samsung’dan daha hızlı davranacak.

    Digital Chat Station’a göre Vivo X Fold 2, X Fold ve X Fold Plus modellerinden sırasıyla 200 mAh ve 70 mAh daha yüksek 4.800mAh pil kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu kapasiteye 120W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Böylece yeni telefonun hem performans hem de kullanım deneyimi konusunda önemli geliştirmeler içereceğini söyleyebiliriz.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X FOLD 2, iç ekranında 2K çözünürlük sunan OLED ekran, arka tarafında ise OIS özellikli bir Sony IMX866 birincil kameradan güç alacak.Ayrıca telefonun katlanabilir pazarda hafifliği ile öne çıkacağı belirtiliyor.  

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 23 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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