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    Vivo X100 Pro'nun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı

    Vivo, 13 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonları ve akıllı saatini tanıtacak. Yeni tanıtılacak cihazlardan biri olan Vivo X100 Pro, lansman öncesinde ortaya çıktı.
    Vivo X100 Pro tasarımı ve renkleri Tam Boyutta Gör
    Vivo, önümüzdeki hafta X100, X100 Pro ve Vivo Watch 3 dahil bir dizi yeni ürününü tanıtacak. Etkinlik öncesinde Vivo X100 modelinin ardından X100 Pro’nun tasarım ve renk seçeneklerini ortaya çıkaran resmî görseller paylaşıldı.

    Görüldüğü üzere Vivo X100 Pro modeli mavi, turuncu, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek. Telefonun turuncu versiyonu deri arka tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. X100 Pro’nun genel tasarımı düz modelle aynı görünüyor.

    Vivo X100 Pro beklenen özellikleri

    vivo x100 pro beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo X100 Pro, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, ekran içi parmak izi sensörü bulunduran 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak telefon, 16GB LPDDR5T RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanı sunacak. Telefon, 120W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjı destekleyen 5400 mAh bataryadan güç alacak. Android 14 tabanlı Origin OS 4 ile gelecek telefon, arkada OIS destekli 50MP Sony IMX989 ana kamera, 50MP ultra geniş kamera, 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto kamera, Vivo V3 ISP barındıracak. Önde 32MP kameraya sahip olacak.

    Vivo X100 Pro beklenen fiyatı

    Vivo X100 Pro’nun başlangıç fiyatının 686 dolar olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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