Vivo X100 Pro'nun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Vivo, 13 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonları ve akıllı saatini tanıtacak. Yeni tanıtılacak cihazlardan biri olan Vivo X100 Pro, lansman öncesinde ortaya çıktı.