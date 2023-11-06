Vivo X100 Pro'nun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Görüldüğü üzere Vivo X100 Pro modeli mavi, turuncu, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek. Telefonun turuncu versiyonu deri arka tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. X100 Pro’nun genel tasarımı düz modelle aynı görünüyor.
Vivo X100 Pro beklenen özellikleri
Vivo X100 Pro beklenen fiyatı
Vivo X100 Pro’nun başlangıç fiyatının 686 dolar olması bekleniyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.