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    Vivo X200 Mini bu defa kamera ve batarya detaylarıyla ortaya çıktı

    Vivo’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı X200 serisinde artık sona gelinirken, serinin en uygun fiyatlı modeli olması beklenen X200 Mini hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

    Vivo X200 Mini'nin yeni detayları gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun X200 serisine dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Vivo X100 ve X100 Pro modellerinin ardından, bu yıl Ekim ayında Vivo X200 ve X200 Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, bu seriye dahil olacağı düşünülen üçüncü bir model hakkında da söylentiler dolaşıyor. Bu modelin, Vivo X200 Mini olarak adlandırılması öngörülüyor. İddiaya göre, bu modelin ekran boyutu 6,3 inç civarında olacak ve X200'den daha küçük bir yapıya sahip olacak.

    Vivo X200 serisinin batarya kapasiteleri hakkında da yeni bilgiler sızdırıldı. Popüler teknoloji sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Weibo'da paylaştığı bir gönderide, Vivo X200 Mini'nin yaklaşık 5.500mAh veya 5.600mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını belirtti. Öte yandan, X200 Pro modelinin ise yaklaşık 6.000mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Her iki modelin de kablosuz şarj desteğine sahip olacağı ifade ediliyor.

    Yine aynı kaynaktan alınan bilgilere göre, Vivo X200 modelinde de büyük bir silikon batarya kullanılacak ve bu bataryanın kapasitesi yaklaşık 5.800mAh olacak. Ancak, bu modelin kablosuz şarj desteğinden yoksun olacağı belirtiliyor.

    Vivo X200 serisinin diğer teknik özelliklerine dair de bazı iddialar bulunuyor. X200 Mini'nin, 1.5K çözünürlüğe sahip bir ekranla ve 70mm periskop telefoto kamera ile donatılacağı, bu kameranın 3x optik zoom desteği sunacağı söyleniyor. Ayrıca, Vivo’nun görüntü işleme çipini kullanarak fotoğraf kalitesini artıracağı ifade ediliyor.

    Vivo'nun X200 serisi, piyasaya sürüldüğünde akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor. Yeni modellerin sunduğu batarya kapasitesi ve kamera yetenekleri ile kullanıcıların ilgisini çekmesi ihtimal dahilinde. Vivo’nun, bu seriyi büyük ihtimalle Ekim ayında tanıtacağını ve kısa süre sonra da satışa sunacağını belirtelim.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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