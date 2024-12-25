Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo’nun yeni telefonu fotoğrafçılık alanında önemli bir isim olabilir

    Çinli teknoloji şirketi Vivo tarafından geliştirilen ve X200 serisinin en güçlü üyesi olması beklenen Vivo X200 Ultra modeli, özellikle kamera özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

    Vivo X200 Ultra üstün kamera yetenekleriyle dikkat çekiyor

    Vivo, 2025 yılına damga vuracak amiral gemisi telefonu Vivo X200 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızan bilgiler, cihazın özellikle kamera özellikleriyle dikkat çekeceğini ortaya koyuyor. Vivo, mobil fotoğrafçılık alanındaki yenilikçi yaklaşımını bir adım daha ileri taşıyarak, 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto lens, gelişmiş video kayıt özellikleri ve yeniden tasarlanmış bir kamera modülü sunmayı hedefliyor.

    Vivo X200 Ultra, arka kısmında 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera, optik görüntü sabitleyici (OIS) ve geniş bir diyafram açıklığı ile düşük ışık koşullarında üstün performans vadediyor. Video çekim yetenekleriyle de öne çıkan cihaz, tüm kameralarda 4K çözünürlükte 120 fps video kaydı sunacak. Ayrıca, lensler arasında video çekimi sırasında kesintisiz geçiş imkanı sağlayacak. Vivo’nun kendi geliştirdiği yeni nesil görüntüleme çipinin bu modelde kullanılacağı ve bu sayede hem görüntü kalitesinin hem de işlem hızının artırılacağı belirtiliyor.

    Telefonun kamera tasarımında da önemli değişiklikler yapılmış. X100 Ultra’nın önceki modelinde kullanılan kamera modülüne kıyasla daha zarif bir görünüme sahip olacağı söyleniyor. Bununla birlikte, ana kamera sensörünün boyutunun küçültülmesiyle kamera modülünün genel boyutunun azaltılması hedefleniyor.

    Donanım tarafında, X200 Ultra, MediaTek Dimensity 9400 yonga setine sahip standart ve Pro modellerinden farklı olarak Qualcomm Snapdragon 8 Elite platformuyla donatılacak. Bu yonga seti, cihazın hem performansını hem de enerji verimliliğini üst düzeye taşıyacak. Ayrıca, 2K çözünürlükte 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı, X200 ve X200 Pro modellerinde bulunan 1,5K ekranlara kıyasla daha üstün bir görüntü deneyimi sunacak. 6.000 mAh kapasiteli güçlü bir bataryaya sahip olması beklenen telefon, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile kullanıcıların şarj ihtiyacını kısa sürede karşılayacak.

    Vivo X200 Ultra’nın Çin’e özel bir model olarak kalabileceği konuşuluyor. Diğer X200 serisi modelleri küresel pazarlarda satışa sunulurken, X200 Ultra’nın yalnızca Çin'de piyasaya sürüleceği söylentiler arasında. Bu durum, cihazın belirli kullanıcı kitlesine hitap eden özel bir model olabileceğine işaret ediyor. Ancak şirket daha önce de bu konuyla ilgili fikir değiştirmişti, bu yüzden son güne kadar global pazar için umutlar devam edecektir. Vivo, bu yeni modeliyle hem tasarım hem de teknoloji alanında kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mad max türkçe yama intel hd graphics 3000 kırmızı nokta filmi gta vice city kaç gb yurtta yapılacak yemekler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix X5
    Omix X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız