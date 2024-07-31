Vivo X200’ün gerçek görüntüleri sızdırıldı

Vivo'nun merakla beklenen X200 ve X200 Pro modelleri, bu yılın Ekim ayında tanıtılacak. Lansman tarihi yaklaştıkça, bu yeni akıllı telefon serisine dair sızıntılar da hız kazandı. Son olarak, Weibo'da paylaşılan görseller, Vivo X200'ün tasarımına dair ipuçları sunuyor. Görseller, cihazın ön ve arka yüzünü gösteriyor ve önceki model olan Vivo X100'e oldukça benzer bir tasarım sergilediğini ortaya koyuyor.

Vivo X200'ün özellikleri de netleşiyor

Vivo X100, geçtiğimiz yıl 6.78 inç büyüklüğünde ve kenarları kıvrımlı bir OLED ekranla gelmişti. Yeni sızan bilgilere göre, Vivo X200'de bu kıvrımlar daha az belirgin hale getirilmiş. 6.4 inç veya 6.5 inç OLED ekranla geleceği düşünülen Vivo X200, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca ekranın altında optik bir parmak izi sensörü bulunacak.

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Cihazın arka yüzünde, dikey olarak yerleştirilmiş bir LED flaş ünitesi bulunan yükseltilmiş bir kamera modülü dikkat çekiyor. Vivo X200'ün arka kamerası, optik görüntü sabitleyici (OIS) destekli 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom sunan 50 megapiksel periskop telefoto kameradan oluşacak. Vivo'nun kendi geliştirdiği görüntü işleme çipinin de cihazda yer alacağı belirtiliyor; bu da fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artıracak.

Telefonun kenarları düz bir tasarıma sahip ve metal bir çerçeve ile güçlendirilmiş. Alt kısımda ise SIM kart yuvası, mikrofon, USB-C portu ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Cihazın kalbinde ise henüz resmi olarak tanıtılmayan Dimensity 9400 yonga seti bulunacak. Vivo X200'ün RAM ve depolama seçenekleri hakkında henüz net bir bilgi sızdırılmasa da, cihazın 5.000mAh kapasiteli bataryasından daha büyük bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

Vivo'nun X200 serisi, önceki modelin izinden giderken, daha rafine ve güncel özellikler sunarak kullanıcılarına üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Gelişmiş kamera yetenekleri, güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü ekranı ile dikkat çekecek bu model, piyasaya çıktığında büyük ilgi göreceğe benziyor.

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