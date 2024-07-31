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    Vivo X200’ün gerçek görüntüleri sızdırıldı

    Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo, yeni amiral gemisi Vivo X200 üzerindeki çalışmalarında sona gelirken, bugün telefonun ön ve arka yüzüne ait gerçek görseller sızdırıldı.

    Vivo X200’ün gerçek görüntüleri sızdırıldı

    Vivo'nun merakla beklenen X200 ve X200 Pro modelleri, bu yılın Ekim ayında tanıtılacak. Lansman tarihi yaklaştıkça, bu yeni akıllı telefon serisine dair sızıntılar da hız kazandı. Son olarak, Weibo'da paylaşılan görseller, Vivo X200'ün tasarımına dair ipuçları sunuyor. Görseller, cihazın ön ve arka yüzünü gösteriyor ve önceki model olan Vivo X100'e oldukça benzer bir tasarım sergilediğini ortaya koyuyor.

    Vivo X200'ün özellikleri de netleşiyor

    Vivo X100, geçtiğimiz yıl 6.78 inç büyüklüğünde ve kenarları kıvrımlı bir OLED ekranla gelmişti. Yeni sızan bilgilere göre, Vivo X200'de bu kıvrımlar daha az belirgin hale getirilmiş. 6.4 inç veya 6.5 inç OLED ekranla geleceği düşünülen Vivo X200, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca ekranın altında optik bir parmak izi sensörü bulunacak.

    Cihazın arka yüzünde, dikey olarak yerleştirilmiş bir LED flaş ünitesi bulunan yükseltilmiş bir kamera modülü dikkat çekiyor. Vivo X200'ün arka kamerası, optik görüntü sabitleyici (OIS) destekli 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom sunan 50 megapiksel periskop telefoto kameradan oluşacak. Vivo'nun kendi geliştirdiği görüntü işleme çipinin de cihazda yer alacağı belirtiliyor; bu da fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artıracak.

    Telefonun kenarları düz bir tasarıma sahip ve metal bir çerçeve ile güçlendirilmiş. Alt kısımda ise SIM kart yuvası, mikrofon, USB-C portu ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Cihazın kalbinde ise henüz resmi olarak tanıtılmayan Dimensity 9400 yonga seti bulunacak. Vivo X200'ün RAM ve depolama seçenekleri hakkında henüz net bir bilgi sızdırılmasa da, cihazın 5.000mAh kapasiteli bataryasından daha büyük bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

    Vivo'nun X200 serisi, önceki modelin izinden giderken, daha rafine ve güncel özellikler sunarak kullanıcılarına üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Gelişmiş kamera yetenekleri, güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü ekranı ile dikkat çekecek bu model, piyasaya çıktığında büyük ilgi göreceğe benziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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