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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo X50 Pro+ amiral gemisi; Samsung GN1 sensörünü ilk kullanan oldu

    Vivo X50 Pro+ amiral gemisi 50MP çözünürlüğünde Samsung GN1 sensörü ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak. Vivo X50 Pro+ özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    6 sa.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Vivo X50 Pro+ amiral gemisi; Samsung GN1 sensörünü ilk kullanan oldu
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    Gimbal destekli kamera teknolojisine yer verdiği X50 Pro akıllı telefon modelinin haricinde Vivo markası bir amiral gemisi de tanıttı ancak bu modellerde gimbal mekanizması yer almıyor. Bunun yerine Samsung GN1 sensörüne yer verilmiş.

    Vivo X50 Pro+ özellikleri ve fiyatı

    Vivo X50 Pro+ modelinde 6.56 inçlik 2376x1080 piksel çözünürlük barındıran AMOLED bir ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımı ile yüzde 90 üzerinde ekran-kasa oranı elde ediliyor. Ekran hafif kavis barındırıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre ve ekran 120Hz tazeleme hızına sahip.

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    Vivo X50 Pro+ modelinde Snapdragon 865 yonga seti kullanılmış ve amiral gemisi seviyesine çıkarılmış. Bununla birlikte gimbal mekanizması yüksek maliyet nedeniyle bu modelde yer almamış. Bellek tarafında 8GB RAM/128GB depolama ve 12GB RAM/256GB depolama seçenekleri mevcut.

    Arka kısımda Samsung’un yeni 50MP çözünürlüğünde ISOCELL GN1 sensörü yer alıyor. 1.2 mikron piksel büyüklüğü ile düşük ışıkta başarılı sonuçlar veriyor ve standart OIS ile desteklenmiş. Sensör sınıfının en iyi faz algılamaları odaklamasına sahip ve 4 pikseli bir araya getirerek 12.5MP çözünürlüğünde çok detaylı görüntüler elde edebiliyor. Sensör 8K video kaydına da destek sunuyor.

    Vivo X50 Pro+ amiral gemisi; Samsung GN1 sensörünü ilk kullanan oldu

    Yanında 32MP çözünürlüğünde süper makro/derinlik sensörü, 13MP çözünürlüğünde 5x periskop sensör ve 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yer alıyor. X50 Pro modelinden farklı olarak flaş kamera yuvasının içerisine yerleştirilmiş. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

    4350mAh kapasiteli bataryanın 44W hızlı şarj ile desteklendiği Vivo X50 Pro+ modeli 700$ başlangıç fiyatı ile Temmuz ayında piyasaya sürülecek.

     



    https://www.engadget.com/vivo-x50-pro-gimbal-camera-stabilization-152138632.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kamilgömek 42 dk. yeni yorumcu
    kamerası iyi ama 700$ bizde iş yapmaz
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    FoBç (Fırat Orak) 1 sa. yeni yorumcu
    Telefon bataryası güzel, görünümü güzel, kamaresı güzel değil mükemmel, touch ıd var fakat face ıd olsaydı bambaşka birşey olurdu birde ekranda olan touch ıd ne kadar hızlı tepki verir o da göz önünde bulundurulmalı..
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    V4LKyR 2 sa.
    Bunun kamerası baya yüksek puanlar alabilir, vaziyet alın.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 5 sa.
    Son vakitlerde telefon konusunda heyecanlandıran gelişme Vivo'nun gimball'ı oldu. Lakin bunda -en üst versiyonunda- yok, ilginç. Fotoğraf örneklerini de merak ediyorum, fiyatı da diğer amiral gemilerine nazaran uygun. Gerçi yine ülkemizde yok ayrı konu
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