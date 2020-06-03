Vivo X50 Pro+ amiral gemisi; Samsung GN1 sensörünü ilk kullanan oldu

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Gimbal destekli kamera teknolojisine yer verdiği X50 Pro akıllı telefon modelinin haricinde Vivo markası bir amiral gemisi de tanıttı ancak bu modellerde gimbal mekanizması yer almıyor. Bunun yerine Samsung GN1 sensörüne yer verilmiş.

Vivo X50 Pro+ özellikleri ve fiyatı

Vivo X50 Pro+ modelinde 6.56 inçlik 2376x1080 piksel çözünürlük barındıran AMOLED bir ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımı ile yüzde 90 üzerinde ekran-kasa oranı elde ediliyor. Ekran hafif kavis barındırıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre ve ekran 120Hz tazeleme hızına sahip.

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Vivo X50 Pro+ modelinde Snapdragon 865 yonga seti kullanılmış ve amiral gemisi seviyesine çıkarılmış. Bununla birlikte gimbal mekanizması yüksek maliyet nedeniyle bu modelde yer almamış. Bellek tarafında 8GB RAM/128GB depolama ve 12GB RAM/256GB depolama seçenekleri mevcut.

Arka kısımda Samsung’un yeni 50MP çözünürlüğünde ISOCELL GN1 sensörü yer alıyor. 1.2 mikron piksel büyüklüğü ile düşük ışıkta başarılı sonuçlar veriyor ve standart OIS ile desteklenmiş. Sensör sınıfının en iyi faz algılamaları odaklamasına sahip ve 4 pikseli bir araya getirerek 12.5MP çözünürlüğünde çok detaylı görüntüler elde edebiliyor. Sensör 8K video kaydına da destek sunuyor.

Yanında 32MP çözünürlüğünde süper makro/derinlik sensörü, 13MP çözünürlüğünde 5x periskop sensör ve 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yer alıyor. X50 Pro modelinden farklı olarak flaş kamera yuvasının içerisine yerleştirilmiş. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

4350mAh kapasiteli bataryanın 44W hızlı şarj ile desteklendiği Vivo X50 Pro+ modeli 700$ başlangıç fiyatı ile Temmuz ayında piyasaya sürülecek.

https://www.engadget.com/vivo-x50-pro-gimbal-camera-stabilization-152138632.html

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