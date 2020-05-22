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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo X50 Pro modelinin gimbal kamerası detaylandı

    Akıllı telefon pazarında ilk kez gimbal yapısı ile desteklenmiş bir kamera sistemi kullanacak olan Vivo X50 Pro hakkında firma iki bilgilendirici video paylaştı.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Vivo X50 Pro modelinin gimbal kamerası detaylandı
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    Yıllardır mobil fotoğrafçılık alanında önemli çalışmaları olan ve ilk dönebilir ana kamera gibi ilginç icatlara imza atan Vivo akıllı telefon dünyasını kökünden değiştirmeye hazırlanıyor. Vivo X50 Pro amiral gemisi ilk kez bir gimbal yapısına yer verecek.

    Vivo X50 Pro neler sunuyor?

    Mikro gimbal mantığı aslında ilk olarak APEX 2020 konsept telefonunda tanıtılmıştı ancak Vivo genelde APEX modellerini yeni modellerinde yer vereceği teknolojilerin bir sunumu olarak kullanıyor. Son kullanıcıya gimbal yapısı ilk kez Vivo X50 Pro ile sunulacak.

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    Vivo mühendislerinin uzun bir çalışma yaptığı belirtilen Vivo X50 Pro, kameranın çok daha stabil bir şekilde fotoğraflar çekebilmesini sağlayan klasik gimbal düzenini minik bir yuvaya sığdırmayı başarmış. Çift süspansiyon, sınırlama mekanizması, manyetik çerçeve, koruma kaplaması gibi pek çok bileşen bu yapı içerisinde yer alıyor.

    Vivo X50 Pro modelinin gimbal kamerası detaylandı

    Mikro gimbal mantığı kameranın standart OIS teknolojisine göre yüzde 300 daha stabil görüntüler sunduğu ifade ediliyor. Özellikle hareketli nesnelerin dondurulması esnasında kenar bulanıklığı olmadan etkileyici fotoğraflar çekilebiliyor.

    Ayrıca daha iyi dengeleme sayesinde ışık hassasiyeti de yüzde 220’ye kadar artış gösterebiliyor. Örneğin gece çekimlerinde telefonunuzu çok dengeli tutarsanız ışık hassasiyeti de artıyor. 1 Haziran tarihinde tanıtılacak Vivo X50 Pro için firma mikro gimbal yapısını tanıtıcı iki video paylaşmış durumda.



    https://www.phonearena.com/news/vivo-x50-pro-gimbal-phone-camera_id124806 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 59 dk.
    vıvo turkıyeye gelmeli yoksa samsung sureklı marka satıyor kalıte adı altında aynı ozellıklere sahıp telefonlar ucuz oluyorda samsung urunlerı hep pahalı işte onun için vıvonun turkıyeye gelmesını beklıyoruz
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    DH Misafiri 59 dk.
    Vivo Neden Türkiye'ye gelmiyo
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    DH Misafiri 1 sa.
    Zoom pek de önemli değil. Dijital sabitleme görüntüde iyi detayda kötü. <br /><br />Zoom a hiç ihtiyaç duymadım, gece çekimlerinde pis etkisi görülecektir.
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    gun (Gün Oksay) 2 sa.
    Zoom bence bayağı önemli gimbal ne kadar önemli dersen bence dijital dengeleme oldukça iyi iş başarıyor.



    Herkesin tahmininin aksine yürüyerek öyle çok video çekilmiyor. Koşarak ben hiç çekmedim mesela.



    Hayatta çok bir değişiklik yapmayacaktır bence 5x optik zoom daha önemli.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 2 sa.
    Kamera sayısını artırmaktan ve 50x zoom gibi saçma şeylerden sonra sonunda inovatif bir şey gördük. Samsung için tehlike çanları çalıyor son bir iki yıldır tüm yenilikler Çinli firmalardan geldi.
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