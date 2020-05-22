Vivo X50 Pro modelinin gimbal kamerası detaylandı

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Yıllardır mobil fotoğrafçılık alanında önemli çalışmaları olan ve ilk dönebilir ana kamera gibi ilginç icatlara imza atan Vivo akıllı telefon dünyasını kökünden değiştirmeye hazırlanıyor. Vivo X50 Pro amiral gemisi ilk kez bir gimbal yapısına yer verecek.

Vivo X50 Pro neler sunuyor?

Mikro gimbal mantığı aslında ilk olarak APEX 2020 konsept telefonunda tanıtılmıştı ancak Vivo genelde APEX modellerini yeni modellerinde yer vereceği teknolojilerin bir sunumu olarak kullanıyor. Son kullanıcıya gimbal yapısı ilk kez Vivo X50 Pro ile sunulacak.

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Vivo mühendislerinin uzun bir çalışma yaptığı belirtilen Vivo X50 Pro, kameranın çok daha stabil bir şekilde fotoğraflar çekebilmesini sağlayan klasik gimbal düzenini minik bir yuvaya sığdırmayı başarmış. Çift süspansiyon, sınırlama mekanizması, manyetik çerçeve, koruma kaplaması gibi pek çok bileşen bu yapı içerisinde yer alıyor.

Mikro gimbal mantığı kameranın standart OIS teknolojisine göre yüzde 300 daha stabil görüntüler sunduğu ifade ediliyor. Özellikle hareketli nesnelerin dondurulması esnasında kenar bulanıklığı olmadan etkileyici fotoğraflar çekilebiliyor.

Ayrıca daha iyi dengeleme sayesinde ışık hassasiyeti de yüzde 220’ye kadar artış gösterebiliyor. Örneğin gece çekimlerinde telefonunuzu çok dengeli tutarsanız ışık hassasiyeti de artıyor. 1 Haziran tarihinde tanıtılacak Vivo X50 Pro için firma mikro gimbal yapısını tanıtıcı iki video paylaşmış durumda.

https://www.phonearena.com/news/vivo-x50-pro-gimbal-phone-camera_id124806

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