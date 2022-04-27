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    vivo X80 satışa çıkıyor

    vivo X80 akıllı telefon modelinde 6.78 inçlik Samsung E5 AMOLED ekran, Dimensity 9000 yonga seti, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, 80W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 
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    vivo X80
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    vivo X80 akıllı telefon modeli yine amiral gemisi seviyesinde rekabet etmeye devam edecek ancak vivo X80 Pro modelinden biraz daha düşük özellikleriyle maliyet konusunda seçici olmayı tercih eden tüketicilere hitap edecek. 

    vivo X80 özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik Samsung E5 AMOLED ekran
    • Dimensity 9000 yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP+12MP+8MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya, 80W hızlı şarj

    vivo X80 fiyatı
    vivo X80 8GB/128GB 565$
    vivo X80 8GB/256GB 610$
    vivo X80 12GB/256GB  670$
    vivo X80 12GB/512GB 745$

    vivo X80 akıllı telefon modeli abisine göre bazı kırpmalarla geliyor. Ekranda LTPO2 verimlilik sürecine yer verilmemiş ancak 1500nit parlaklık ve 120Hz dinamik tazeleme hızı devam ediyor. Ana sensör Sony IMX866 RGBW ve OIS destekli. Sadece 2x yakınlaştırma sunulurken kablosuz şarj da yer almıyor. Yine IP68 sertifikası kaldırılmış ve standart bir optik ekran altı parmak izi tarayıcı tercihi yapılmış. vivo X80 modeli de hafta sonu piyasada olacak. 
     

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