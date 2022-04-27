vivo X80 satışa çıkıyor

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vivo X80 akıllı telefon modeli yine amiral gemisi seviyesinde rekabet etmeye devam edecek ancak vivo X80 Pro modelinden biraz daha düşük özellikleriyle maliyet konusunda seçici olmayı tercih eden tüketicilere hitap edecek.

vivo X80 özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Samsung E5 AMOLED ekran

Dimensity 9000 yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama

50MP+12MP+8MP arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya, 80W hızlı şarj

vivo X80 fiyatı vivo X80 8GB/128GB 565$ vivo X80 8GB/256GB 610$ vivo X80 12GB/256GB 670$ vivo X80 12GB/512GB 745$

vivo X80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 10 sa. önce eklendi

vivo X80 akıllı telefon modeli abisine göre bazı kırpmalarla geliyor. Ekranda LTPO2 verimlilik sürecine yer verilmemiş ancak 1500nit parlaklık ve 120Hz dinamik tazeleme hızı devam ediyor. Ana sensör Sony IMX866 RGBW ve OIS destekli. Sadece 2x yakınlaştırma sunulurken kablosuz şarj da yer almıyor. Yine IP68 sertifikası kaldırılmış ve standart bir optik ekran altı parmak izi tarayıcı tercihi yapılmış. vivo X80 modeli de hafta sonu piyasada olacak.



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