Vivo X90’ın bazı teknik özellikleri resmen onaylandı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Son birkaç gündür Vivo X90 serisi internette dolaşıyor. Şimdiye kadar Vivo X90 akıllı telefon ailesi sayısız render ve sızıntıya konu oldu. Ancak şimdiyse yaklaşan Vivo X90 serisinin bazı özellikleri resmi olarak doğrulandı.

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İki farklı ekran seçeneği

Vivo, resmi olarak Vivo X90'ın 120W'a kadar kablolu hızlı şarjı destekleyeceğini onaylamış durumda. Firma ayrıca kullanıcıların iki farklı ekran arasında seçim yapabileceğini de doğruluyor: Samsung E6 ve BOE Q9 panel. Her iki ekran da 2.160Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyebiliyor. Öte yandan cihazın tasarımı da bu paylaşımlar sayesinde onaylanmış oldu.

Tam Boyutta Gör Vivo şimdilik telefonun diğer özelliklerini paylaşmaktan kaçınıyor. Öte yandan daha önceki bilgilere bakarsak Vivo X90’ın MediaTek Dimensity 9200 yongasından güç olmasını bekliyoruz. Telefonda ayrıca 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerinin de olması muhtemel. Benzer durum 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama yapılandırmalarında da geçerli.

Telefonun 20:9 en boy oranıyla 1260 x 2800 piksel çözünürlüğünde 6.78 inçlik bir OLED panele sahip olması ve ayrıca, ek biyometri ve güvenlik için ekran içi parmak izi tarayıcı ile gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise Vivo X90, 50 megapiksel Sony IMX758 ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 12 megapiksel üçüncü ek kamera kurulumuna sahip olacak.

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