Vivo X90’ın bazı teknik özellikleri resmen onaylandı: İşte detaylar

İki farklı ekran seçeneği
Vivo, resmi olarak Vivo X90'ın 120W'a kadar kablolu hızlı şarjı destekleyeceğini onaylamış durumda. Firma ayrıca kullanıcıların iki farklı ekran arasında seçim yapabileceğini de doğruluyor: Samsung E6 ve BOE Q9 panel. Her iki ekran da 2.160Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyebiliyor. Öte yandan cihazın tasarımı da bu paylaşımlar sayesinde onaylanmış oldu.
Telefonun 20:9 en boy oranıyla 1260 x 2800 piksel çözünürlüğünde 6.78 inçlik bir OLED panele sahip olması ve ayrıca, ek biyometri ve güvenlik için ekran içi parmak izi tarayıcı ile gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise Vivo X90, 50 megapiksel Sony IMX758 ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 12 megapiksel üçüncü ek kamera kurulumuna sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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