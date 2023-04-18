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    Vivo X90 Plus özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

    Vivo'nun yaklaşmakta olan yeni telefonu Vivo X90S, Vivo X90 Plus olarak adlandırılabilir. Bugün yeni cihazın, çıkış tarihi ve özellikleri paylaşıldı. İşte detaylar 
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    Vivo X90 Plus özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    2022’nin sonlarında Vivo tarafından tanıtılan Vivo X90 serisinin önümüzdeki haftalarda küresel pazar için çıkış yapması bekleniyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Vivo X90 serisinin son üyesi Vivo X90S hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yaklaşan akıllı telefon, Vivo X90 Plus olarak adlandırılabilir.

    Vivo X90 Plus özellikleri ve çıkış tarihi

    Bildirilenlere göre Vivo X90 Plus, ''V2141HA'' model numarası ile Haziran veya Temmuz aylarında Çin'de piyasaya sürülecek. X90 serisinin dördüncü üyesi olacak modelin küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    Ayrıca sızıntı kaynağı, Vivo X90 Plus’ın bazı özelliklerine de açıklık getirdi. Buna göre amiral gemisi telefon, kaputun altında MediaTek Dimensty 9000 platformundan güç alacak. Daha önceki söylentiler ise Dimensity 9200 Plus’a işaret ediyordu. Ancak bu yonga setinin ailenin Pro modelinde kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle yeni tercihin şaşırtıcı olmadığını belirtelim.

    Ek olarak yeni telefonun, Vivo X90 serisinden alışık olduğumuz 120Hz yenileme hızı, 80W hızlı şarj desteği ve 12GB RAM ile vitrine çıkacağı söyleniyor. Vivo X90 Plus modelinin 730 dolardan başlayan fiyatlar ile tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefon hakkında daha fazla detay duyabiliriz.

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